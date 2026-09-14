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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz dönemini kapsayan kümes hayvancılığı imalat verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere paralel olarak, temmuz süresince 251 bin 861 ton tavuk eti elde edildi. İmalat miktarı, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,5, bir önceki ayla karşılaştırıldığında ise yüzde 8,4 oranında artış kaydetti.

Tavuk yumurtası imalatı, temmuzda aylık ölçekte yüzde 3,5, yıllık ölçekte ise yüzde 17,2 oranında yükseliş gösterdi. Söz konusu süreçte 1 milyar 904 milyon 42 adet tavuk yumurtası elde edildi.

Temmuz ayında kesime giden tavuk miktarı yıllık bazda yüzde 1,8’lik yükselişle 133 milyon 407 bin adede ulaştı.

Ocak-temmuz periyodunda da bir önceki senenin aynı dilimine kıyasla tavuk yumurtası rekoltesi yüzde 18,4, kesilen tavuk miktarı yüzde 1,3, tavuk eti üretimi ise yüzde 1,1 oranında artış gösterdi.