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Kaynak: Haber Merkezi

15 Eylül Pazartesi günü Silivri'de bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2 Eylül'de sabaha karşı 03.00 sıralarında iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, mürettebatıyla birlikte 8 dakika içerisinde batmıştı.