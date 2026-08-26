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Tarım Kredi Marketleri 2026’nın ilk yarısında 1,09 milyar lira zarar etmesi dikkat çekti. Şirket, son 1 yılda 1808 çalışanını da ayrıca işten çıkardı.

Ocak-Haziran 2026 döneminde 1,81 milyar TL’lik faiz ödemesi de oldu. Market’in toplam 1,8 milyar TL’lik faiz giderinin 1,4 milyar TL’si banka kredilerinden kaynaklı faiz giderlerinden oluşuyor.

Tarım Kredi Marketlerin(KOOP), yakında halka arz başvurusu yapması bekleniyor.

DALGIN'DAN 5 MADDELİK KURTULUŞ REÇETESİ

Tarım Kredi Marketleri’ndeki acı tabloya İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın’dan kurtuluş reçetesi geldi.

Beş adım sıralayan Dalgın şu ifadeleri kullandı:

“Bakkallık yapmayı bırakın (zaten becerememişsiniz) Şu beş adımı hemen atın:

-Girdi maliyetine destek verin (Tarım Kanununa göre çiftçiye 20 yılda 100 milyar dolar borçlusunuz)

-Ziraat Bankasını medya satın alması fonlamak yerine asli görevine çekin

-Tedarik zincirini kolaylaştırın (soğuk zincir, depolama)

-İhracat kotalarını sık sık değiştirmeyin -Havza bazlı üretim planlamasına hemen başlayın”