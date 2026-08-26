İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 26 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ait güncel hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (26 Ağustos 2026)
AKOM verilerine göre, hafta ortasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte hava serinlerken, yetkililer İstanbulluları olası olumsuzluklara karşı tedbirli olma konusunda uyardı.Dilem Taştan
Yayınlanan veriler doğrultusunda, hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma günü itibarıyla yerini sağanak yağışa ve daha serin bir havaya bırakması bekleniyor.
Günün ilk saatlerinde 24°C civarında seyreden sıcaklığın öğle saatlerinde 31°C’ye kadar yükselmesi öngörülüyor.
Akşam saatlerinde 25°C, gece ise 22°C seviyelerine gerileyecek olan hava sıcaklığına, %45 ile %85 arasında değişen bir nem oranı eşlik edecek.
Gün içinde yağış beklenmezken, poyrazdan esen rüzgarın saatte 10-40 km hızla, özellikle akşam saatlerinde kuvvetlice etkisini göstereceği belirtildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT!
AKOM’un dikkat çektiği haftalık raporda, Cuma gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyredeceği, ancak Cuma itibarıyla hava sıcaklıklarının 27-29°C aralığına düşeceği ifade edildi.
Hava değişimine gök gürültülü sağanak yağış geçişleri eşlik edecek.
ÖNÜMÜZDEKİ 6 GÜNÜN HAVA TAHMİNİ
27 Ağustos Perşembe: Az bulutlu ve açık (En Düşük: 22°C / En Yüksek: 31°C) – Yağış beklenmiyor.
28 Ağustos Cuma: Gökgürültülü sağanak yağmurlu (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 28°C) – Beklenen Yağış: 3-7 kg/m².
29 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 27°C) – Beklenen Yağış: 2-5 kg/m².
30 Ağustos Pazar: Parçalı ve az bulutlu (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 30°C) – Yağış beklenmiyor.
31 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu ve açık (En Düşük: 22°C / En Yüksek: 30°C) – Yağış beklenmiyor.
01 Eylül Salı: Az bulutlu ve açık (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 30°C) – Yağış beklenmiyor.
Yetkililer, Cuma ve Cumartesi günleri yaşanabilecek yağış geçişleri nedeniyle İstanbulluların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda ise uyardı.