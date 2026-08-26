AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (26 Ağustos 2026)

​31 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu ve açık (En Düşük: 22°C / En Yüksek: 30°C) – Yağış beklenmiyor.

​01 Eylül Salı: Az bulutlu ve açık (En Düşük: 21°C / En Yüksek: 30°C) – Yağış beklenmiyor.