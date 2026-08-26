Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu

Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki Adalar Fayı’na ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fayın aktif değil “ölü” bir fay olduğunu söyleyen Üşümezsoy, Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki yapının 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği senaryolarına da değerlendirdi.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 1

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki sismik hareketliliğin ardından Adalar Fayı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 2

Kendi YouTube kanalında açıklamalar yapan Üşümezsoy, kamuoyunda aktif fay olarak değerlendirilen yapının aslında “ölü bir fay” olduğunu ifade ederek, Büyükçekmece'den Yeşilköy ve Tuzla'ya kadar uzanan fayın yorumlanışına itiraz etti.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 3

"JEOLOJİNİN EN BÜYÜK HATALARINDAN BİRİ"

Adalar Fayı'nın aktif ve kırılmamış bir fay olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu belirten Üşümezsoy, bu yaklaşımı sert sözlerle eleştirdi.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 4

Üşümezsoy, “Marmara, Kuzey Marmara'da kırılmamış fay yoktur. Tezgiz tarafından sürülmüştür ama buna karşılık Büyükçekmece'den Yeşilköy'den Tuzla’ya kadar giden fayı, ölü fayı kırılmamış fay olarak yorumlamak aslında jeolojinin en büyük hatalarından biridir” ifadelerini kullandı.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 5

Marmara'daki fayların tek bir ana fay düzlemi olarak ele alınmasının da doğru olmadığını belirten Üşümezsoy, geçmişte dile getirilen büyük deprem senaryolarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 6

“30 yıl içinde 7'nin üzerinde üç deprem veya iki tane 7.4'lük deprem olacak denmiştir” hatırlatması yapan Üşümezsoy, aynı tezin uzun yıllar boyunca tekrarlandığını söyledi.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 7

23 NİSAN DEPREMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Üşümezsoy, geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da Silivri-Kumburgaz açıklarında meydana gelen depremi de kendi değerlendirmeleri açısından önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 8

Depremin Adalar Fayı'na yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirten Üşümezsoy, bölgede 1912 depreminden sonra stres biriken ve daha önce kırılmayan bir fayın hareketlendiğini belirtti.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 9

Üşümezsoy, “Tezimizin, ortaya koyduğumuz modelimizin kanıtını 23 Nisan depremi birebir ortaya koymuş ve kanıtlamıştır” dedi.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 10

"ADALAR FAYI'NIN HARİTASI DA DEĞİŞECEK"

Adalar Fayı'na ilişkin mevcut haritaların ilerleyen dönemde değişebileceğini de öne süren Üşümezsoy, geçmişte bazı fay haritalarında yapılan değişiklikleri örnek gösterdi.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 11

Üşümezsoy, “Adana'dan Doğu Anadolu Fayı olarak Türkiye'de Dörtyol, Osmaniye, Yumurtalık fay hattını Doğu Anadolu Fayı'nın devamı olarak kabul eden tez, 6 Şubat depremiyle çöpe atılmış ve tüm MTA, AFAD haritalarını değiştirmiştir. Bir gün bu Adalar Fayı'mızdaki harita da değişecektir” ifadelerini kullandı.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 12

6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSU

Üşümezsoy, özellikle Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fayın 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği yönündeki değerlendirmelere de karşı çıktı.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 13

Namık Aysal'la yaptıkları çalışmaların sonucuna göre bu yapının aktif bir yanal atımlı fay olmadığını belirten Üşümezsoy, söz konusu yapının Adalar Fayı'nın devamı niteliğinde olan “ölü bir fay” olduğunu ileri sürdü.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 14

Üşümezsoy, “Bunun Avcılar karşısındaki Orta Marmara sırtını kesen yanal atımlı bir fay olmadığı, Adalar Fayı'nın devamı olarak uzanan ölü bir fay olduğu ortaya çıktı” dedi.

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Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu - Resim: 15

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları, Marmara'daki fayların niteliği ve olası deprem senaryolarına ilişkin bilimsel tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

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