Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu

Kendi YouTube kanalında açıklamalar yapan Üşümezsoy, kamuoyunda aktif fay olarak değerlendirilen yapının aslında “ölü bir fay” olduğunu ifade ederek, Büyükçekmece'den Yeşilköy ve Tuzla'ya kadar uzanan fayın yorumlanışına itiraz etti.