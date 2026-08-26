Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki sismik hareketliliğin ardından Adalar Fayı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Deprem uzmanı ilk kez açıkladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ezberleri bozdu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki Adalar Fayı’na ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fayın aktif değil “ölü” bir fay olduğunu söyleyen Üşümezsoy, Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki yapının 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği senaryolarına da değerlendirdi.Alper Talha Şimşek
Kendi YouTube kanalında açıklamalar yapan Üşümezsoy, kamuoyunda aktif fay olarak değerlendirilen yapının aslında “ölü bir fay” olduğunu ifade ederek, Büyükçekmece'den Yeşilköy ve Tuzla'ya kadar uzanan fayın yorumlanışına itiraz etti.
"JEOLOJİNİN EN BÜYÜK HATALARINDAN BİRİ"
Adalar Fayı'nın aktif ve kırılmamış bir fay olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu belirten Üşümezsoy, bu yaklaşımı sert sözlerle eleştirdi.
Üşümezsoy, “Marmara, Kuzey Marmara'da kırılmamış fay yoktur. Tezgiz tarafından sürülmüştür ama buna karşılık Büyükçekmece'den Yeşilköy'den Tuzla’ya kadar giden fayı, ölü fayı kırılmamış fay olarak yorumlamak aslında jeolojinin en büyük hatalarından biridir” ifadelerini kullandı.
Marmara'daki fayların tek bir ana fay düzlemi olarak ele alınmasının da doğru olmadığını belirten Üşümezsoy, geçmişte dile getirilen büyük deprem senaryolarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
“30 yıl içinde 7'nin üzerinde üç deprem veya iki tane 7.4'lük deprem olacak denmiştir” hatırlatması yapan Üşümezsoy, aynı tezin uzun yıllar boyunca tekrarlandığını söyledi.
23 NİSAN DEPREMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Üşümezsoy, geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da Silivri-Kumburgaz açıklarında meydana gelen depremi de kendi değerlendirmeleri açısından önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.
Depremin Adalar Fayı'na yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirten Üşümezsoy, bölgede 1912 depreminden sonra stres biriken ve daha önce kırılmayan bir fayın hareketlendiğini belirtti.
Üşümezsoy, “Tezimizin, ortaya koyduğumuz modelimizin kanıtını 23 Nisan depremi birebir ortaya koymuş ve kanıtlamıştır” dedi.
"ADALAR FAYI'NIN HARİTASI DA DEĞİŞECEK"
Adalar Fayı'na ilişkin mevcut haritaların ilerleyen dönemde değişebileceğini de öne süren Üşümezsoy, geçmişte bazı fay haritalarında yapılan değişiklikleri örnek gösterdi.
Üşümezsoy, “Adana'dan Doğu Anadolu Fayı olarak Türkiye'de Dörtyol, Osmaniye, Yumurtalık fay hattını Doğu Anadolu Fayı'nın devamı olarak kabul eden tez, 6 Şubat depremiyle çöpe atılmış ve tüm MTA, AFAD haritalarını değiştirmiştir. Bir gün bu Adalar Fayı'mızdaki harita da değişecektir” ifadelerini kullandı.
6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSU
Üşümezsoy, özellikle Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fayın 6.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği yönündeki değerlendirmelere de karşı çıktı.
Namık Aysal'la yaptıkları çalışmaların sonucuna göre bu yapının aktif bir yanal atımlı fay olmadığını belirten Üşümezsoy, söz konusu yapının Adalar Fayı'nın devamı niteliğinde olan “ölü bir fay” olduğunu ileri sürdü.
Üşümezsoy, “Bunun Avcılar karşısındaki Orta Marmara sırtını kesen yanal atımlı bir fay olmadığı, Adalar Fayı'nın devamı olarak uzanan ölü bir fay olduğu ortaya çıktı” dedi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları, Marmara'daki fayların niteliği ve olası deprem senaryolarına ilişkin bilimsel tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.