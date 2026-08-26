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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda galibiyet serisini Almanya karşısında da sürdürdü.

A Grubu'ndaki ilk üç karşılaşmasında Letonya, Slovenya ve Macaristan'ı mağlup eden Filenin Sultanları, Almanya'yı da 3-1 yenerek turnuvadaki dördüncü maçından galibiyetle ayrıldı.

FİLENİN SULTANLARI İLK SETTE ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmaya milliler; Elif-Vargas, İlkin-Hande, Zehra-Deniz ve libero Gizem düzeniyle çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, çekişmeli geçen ilk seti 25-21 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

ALMANYA EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci sette iki takım arasındaki mücadele son sayılara kadar devam etti. Almanya, büyük çekişmeye sahne olan seti 27-25 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Rakibinin geri dönüşüne üçüncü sette cevap veren Filenin Sultanları, oyundaki kontrolü yeniden ele aldı. Ay-yıldızlılar bu seti 25-20 kazanarak karşılaşmada 2-1 üstünlüğü yakaladı.

MİLLİLER ALMANYA'YA DÖRDÜNCÜ SETTE ŞANS TANIMADI

Dördüncü sette vites yükselten Türkiye, rakibinin maça yeniden ortak olmasına izin vermedi. Farkı açarak setin kontrolünü elinde tutan Filenin Sultanları 25-19'luk skorla mücadeleyi 3-1 kazanarak Avrupa Şampiyonası'ndaki yenilmezliğini sürdürdü.

FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI

Turnuvaya Letonya karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan milliler, ardından Slovenya'yı 3-1 ve Macaristan'ı 3-0 mağlup etmişti.

Almanya galibiyetiyle birlikte A Grubu'ndaki serisini 4 maça çıkaran Türkiye, oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP POLONYA

Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki bir sonraki karşılaşmasını 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Polonya ile oynayacak.

A Grubu'nda 27 Ağustos'ta Polonya-Almanya ve Letonya-Macaristan karşılaşmaları oynanacak. 28 Ağustos'ta ise Slovenya-Macaristan mücadelesinin ardından gözler Türkiye-Polonya maçına çevrilecek.