Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı

Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı

Vatandaşın yüksek fiyatlardan şikayet ettiği Tarım Kredi KOOP Market, yılın ilk yarısında 1 milyar 91 milyon lira zarar etti. Zararın ardından 30 şube kapanırken çalışan sayısı 6 ayda 1133 kişi, son bir yılda ise 1808 kişi azaldı.

Kaynak: Diğer
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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yaptığı ve yüksek enflasyon sorununa çözüm olarak sunduğu Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde (KOOP Market) dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Gelecek yıl borsada halka arz olmayı planlayan şirket, yılın ilk yarısında 1 milyar 91 milyon lira zarar açıkladı.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 2

Zararın ardından şirket küçülmeye gitti. Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre, KOOP Market, ocak-haziran döneminde 30 şubesini kapattı. Böylece market zincirinin toplam şube sayısı 2 bin 338'e geriledi.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 3

1 MİLYAR LİRALIK ZARAR

Geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar liralık dönem zararı bildiren şirket, bu yılın aynı döneminde de zarar etti.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 4

Şirketin cirosu yıllık bazda yüzde 13 artarak 43 milyar liraya yükseldi. Ancak satışların maliyeti yüzde 9,5 artışla 35 milyar lirayı aştı.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 5

KOOP Market'in 8 milyar liralık pazarlama gideri bulunurken, faiz giderleri de 2,7 milyar liraya ulaştı.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 6

Söz konusu giderler geçen yıla göre gerilese de şirketin zarar etmesine engel olamadı.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 7

ŞUBE SAYISI AZALDI, ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALDI

Şirketin küçülme adımı istihdama da yansıdı. Haziran 2025'te 11 bin 615 çalışanı bulunan KOOP Market'in çalışan sayısı Aralık 2025'te 10 bin 940'a, bu yılın haziran ayında ise 9 bin 807'ye geriledi.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 8

Böylece şirket 6 ayda 1133, son bir yılda ise 1808 çalışanını kaybetti.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 9

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de her yere şube açılması yönündeki talimatına rağmen İstanbul'daki market şubesi sayısı 18, Ankara'daki şube sayısı ise 5 azaldı.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 10

HALKA ARZ PLANI SÜRÜYOR

KOOP Market, yaşanan zarara rağmen gelecek yıl borsada halka arz olmayı planlıyor.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 11

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arz listesinde bulunan Tarım Kredi Süt ise aynı dönemde 130 milyon lira dönem kârı açıkladı.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 12

TEMMUZDA EN ÇOK ZAM YAPAN İKİNCİ MARKET

Tarım Kredi marketlerinin fiyatları da vatandaşların gündeminde. Bir vatandaş sosyal medya hesabından market zincirindeki çay fiyatlarını eleştirerek, devlet desteğiyle kurulan markette 1 kilogram çayın 399 liraya satılmasına tepki gösterdi.

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Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı - Resim: 13

Tüketici Birliği Federasyonu verilerine göre temmuz ayında market fiyat endeksi yüzde 2,41 artarken Tarım Kredi'deki ürünlerin fiyatları yüzde 7,19 zamlandı.

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