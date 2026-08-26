Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yaptığı ve yüksek enflasyon sorununa çözüm olarak sunduğu Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde (KOOP Market) dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Gelecek yıl borsada halka arz olmayı planlayan şirket, yılın ilk yarısında 1 milyar 91 milyon lira zarar açıkladı.
Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı
Vatandaşın yüksek fiyatlardan şikayet ettiği Tarım Kredi KOOP Market, yılın ilk yarısında 1 milyar 91 milyon lira zarar etti. Zararın ardından 30 şube kapanırken çalışan sayısı 6 ayda 1133 kişi, son bir yılda ise 1808 kişi azaldı.Kaynak: Diğer
Zararın ardından şirket küçülmeye gitti. Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre, KOOP Market, ocak-haziran döneminde 30 şubesini kapattı. Böylece market zincirinin toplam şube sayısı 2 bin 338'e geriledi.
1 MİLYAR LİRALIK ZARAR
Geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar liralık dönem zararı bildiren şirket, bu yılın aynı döneminde de zarar etti.
Şirketin cirosu yıllık bazda yüzde 13 artarak 43 milyar liraya yükseldi. Ancak satışların maliyeti yüzde 9,5 artışla 35 milyar lirayı aştı.
KOOP Market'in 8 milyar liralık pazarlama gideri bulunurken, faiz giderleri de 2,7 milyar liraya ulaştı.
Söz konusu giderler geçen yıla göre gerilese de şirketin zarar etmesine engel olamadı.
ŞUBE SAYISI AZALDI, ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALDI
Şirketin küçülme adımı istihdama da yansıdı. Haziran 2025'te 11 bin 615 çalışanı bulunan KOOP Market'in çalışan sayısı Aralık 2025'te 10 bin 940'a, bu yılın haziran ayında ise 9 bin 807'ye geriledi.
Böylece şirket 6 ayda 1133, son bir yılda ise 1808 çalışanını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de her yere şube açılması yönündeki talimatına rağmen İstanbul'daki market şubesi sayısı 18, Ankara'daki şube sayısı ise 5 azaldı.
HALKA ARZ PLANI SÜRÜYOR
KOOP Market, yaşanan zarara rağmen gelecek yıl borsada halka arz olmayı planlıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arz listesinde bulunan Tarım Kredi Süt ise aynı dönemde 130 milyon lira dönem kârı açıkladı.
TEMMUZDA EN ÇOK ZAM YAPAN İKİNCİ MARKET
Tarım Kredi marketlerinin fiyatları da vatandaşların gündeminde. Bir vatandaş sosyal medya hesabından market zincirindeki çay fiyatlarını eleştirerek, devlet desteğiyle kurulan markette 1 kilogram çayın 399 liraya satılmasına tepki gösterdi.
Tüketici Birliği Federasyonu verilerine göre temmuz ayında market fiyat endeksi yüzde 2,41 artarken Tarım Kredi'deki ürünlerin fiyatları yüzde 7,19 zamlandı.