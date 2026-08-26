Tarım Kredi’de şoke eden tablo ortaya çıktı: 30 şubesi birden kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yaptığı ve yüksek enflasyon sorununa çözüm olarak sunduğu Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde (KOOP Market) dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Gelecek yıl borsada halka arz olmayı planlayan şirket, yılın ilk yarısında 1 milyar 91 milyon lira zarar açıkladı.