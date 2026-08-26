Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu

Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu

ASAL Araştırma’nın Ağustos 2026 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nda, seçmenler “muhalefet ülkeyi yönetebilir mi” sorusunu cevapladı. Parti seçmenlerinin yanıtlarında ise dikkat çeken oranlar yer alıyor.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 1

ASAL Araştırma ve Danışmanlık şirketi tarafından yapılan "Türkiye Siyasi Gündem Ağustos 2026" araştırmasında seçmenlere, "Sizce muhalefet partileri Türkiye’yi yönetebilir mi?" sorusu yöneltildi.

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 2

Türkiye genelini temsil eden araştırma sonuçlarına göre;

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 3

"Hayır, yönetemez" diyenlerin oranı yüzde 55,7

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 4

"Evet, yönetebilir" diyenlerin oranı yüzde 35,6

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 5

"Fikrim yok / Cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 8,7 olarak gerçekleşti.

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 6

Seçmenlerin parti tercihlerine göre verilen yanıtlar incelendiğinde parti tabanları arasında belirgin farklar göze çarpıyor.

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 7

AK Parti Seçmeni: yüzde 10,5 'Evet', yüzde 79,9 'Hayır', yüzde 9,6 'Fikrim yok'

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 8

CHP Seçmeni: yüzde 47,0 'Evet', yüzde 35,8 'Hayır', yüzde 17,2 'Fikrim yok'

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 9

İYİ Parti Seçmeni: yüzde 60,0 'Evet', yüzde 33,6 'Hayır', yüzde 6,4 'Fikrim yok'

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 10

Yeni Parti Seçmeni: yüzde 66,5 'Evet', yüzde 24,2 'Hayır', yüzde 9,3 'Fikrim yok'

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 11

DEM Parti Seçmeni: yüzde 34,0 'Evet', yüzde 55,3 'Hayır', yüzde 10,7 'Fikrim yok'

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 12

MHP Seçmeni: yüzde 8,8 'Evet', yüzde 88,9 'Hayır', yüzde 2,3 'Fikrim yok'

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 13

Diğer Parti Seçmenleri: yüzde 22,4 'Evet', yüzde 72,0 'Hayır', yüzde 5,6 'Fikrim yok'

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 14

ASAL Araştırma tarafından paylaşılan bilgilere göre çalışma; 5-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde gerçekleştirildi.

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Muhalefet iktidara hazır mı? İşte son anketin çarpıcı sonucu - Resim: 15

18 yaş ve üzeri toplam 2 bin kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi kullanılarak yapılan araştırmanın güven sınırı yüzde 95, hata payı ise +/- yüzde 2,5 olarak açıklandı.

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