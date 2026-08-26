İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu’nda yapılacak altyapı çalışması nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok
İstanbul’da yaşayanları ilgilendiren su kesintisi duyurusu geldi. İSKİ, Zeytinburnu’nda ana isale hattında yapılacak depreme dayanıklı bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle tarih vererek 7 saat boyunca su verilmeyecek mahallaleri tek tek saydı.Seçil Kılıç
Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan ana isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi monte edilecek ve altyapının dayanıklılığının artırılmasına yönelik iyileştirmeler yapılacak.
6 MAHALLEDE 7 SAAT SU KESİNTİSİ
İSKİ’nin açıklamasına göre çalışmalar 27 Ağustos Perşembe günü saat 12.00’de başlayacak ve 19.00’a kadar devam edecek.
Bu süre boyunca Zeytinburnu’nda şu 6 mahalleye su verilemeyecek:
Gökalp Mahallesi
Yeşiltepe Mahallesi
Beştelsiz Mahallesi
Veliefendi Mahallesi
Kazlıçeşme Mahallesi
Çırpıcı Mahallesi
ÇALIŞMALAR DEPREM RİSKİNE KARŞI YAPILACAK
İSKİ, çalışmanın temel amacının olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesini sağlamak olduğunu belirtti.
Ana isale hattında yapılacak depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmalarıyla İstanbul’un altyapı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.
Zeytinburnu’nda yaşayan vatandaşların, belirtilen saatler arasında yaşanacak geçici su kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları bekleniyor.