Yeniçağ Gazetesi
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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok

İstanbul’da yaşayanları ilgilendiren su kesintisi duyurusu geldi. İSKİ, Zeytinburnu’nda ana isale hattında yapılacak depreme dayanıklı bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle tarih vererek 7 saat boyunca su verilmeyecek mahallaleri tek tek saydı.

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu’nda yapılacak altyapı çalışması nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok - Resim: 2

Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan ana isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi monte edilecek ve altyapının dayanıklılığının artırılmasına yönelik iyileştirmeler yapılacak.

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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok - Resim: 3

6 MAHALLEDE 7 SAAT SU KESİNTİSİ

İSKİ’nin açıklamasına göre çalışmalar 27 Ağustos Perşembe günü saat 12.00’de başlayacak ve 19.00’a kadar devam edecek.

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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok - Resim: 4

Bu süre boyunca Zeytinburnu’nda şu 6 mahalleye su verilemeyecek:

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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok - Resim: 5

Gökalp Mahallesi

Yeşiltepe Mahallesi

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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok - Resim: 6

Beştelsiz Mahallesi

Veliefendi Mahallesi

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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok - Resim: 7

Kazlıçeşme Mahallesi

Çırpıcı Mahallesi

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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok - Resim: 8

ÇALIŞMALAR DEPREM RİSKİNE KARŞI YAPILACAK

İSKİ, çalışmanın temel amacının olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok - Resim: 9

Ana isale hattında yapılacak depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmalarıyla İstanbul’un altyapı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

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İSKİ tarih ve adres vererek tek tek saydı: 6 mahallede 7 saat su yok - Resim: 10

Zeytinburnu’nda yaşayan vatandaşların, belirtilen saatler arasında yaşanacak geçici su kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları bekleniyor.

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