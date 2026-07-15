Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Yıldız (49) idaresindeki 16 SJS 05 plakalı servis minibüsü, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki yamaca çarpan minibüs devrilerek yan yattı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nihat Yıldız ile minibüste bulunan 6 tarım işçisi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.