Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti

Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti

Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Yargıtay ile ilgili çarpıcı bir gelişmeyi köşesine taşıdı. Yargıtay tarihinde ilk kez bir başkanın listesinin kurulları kazanamadığını aktaran Zeyrek, butlan davasına etkisini açıkladı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 1

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in listeleri, muhalif bloklara kaybetti. Gözler Bölge Adliye Mahkemesi'nin Mutlak Butlan kararının bozulup bozulmayacağına çevrildi. Zeyrek, Yargıtay'daki kritik gelişmeleri aktardı.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 2

Deniz Zeyrek'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 3

Yargıtay tarihinde ilk defa Yargıtay Başkanı’nın istediği isimlerden oluşan kurul üyesi adayları seçimleri kaybetti.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 4

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in çıkardığı listeye karşı sosyal demokratların, muhafazakâr ve milliyetçilerin oluşturduğu bir birliğin listesi yarıştı ve Kerkez’in rakipleri seçimleri ezici bir çoğunlukla kazandı.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 5

Kerkez’in başkanlık seçimlerindeki en önemli rakiplerinden olan 9. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş 165 oy barajını geçerek kurul üyesi oldu.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 6

Aynı şekilde Kerkez ekibine rakip olan grubun önderlerinden 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek de 178 oy aldı. Şimşek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerinde de en çok oy alan isimlerden biriydi.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 7

Yargıda Birlik Platformu’nun en önemli isimlerinden biri olan 5. Hukuk Dairesi üyesi Mehmet Boran da 172 oy alarak yönetime girdi.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 8

Sadece bir üyelik için istenen 165 rakamına ulaşılamadı ve o üyelik için seçimler Adli Tatil sonrasına bırakıldı. Yedek üyeliklerde de Kerkez’in rakipleri ön plana çıktı.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 9

Bu sonuçları okuyunca Yargıtay’daki kaynaklarımı aradım. Yargıtay içindeki güç savaşına dahil olmayan bir üye şu yorumu yaptı:

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 10

“Yargıtay Başkanı yanlış yaptı. Liste çıkaracağına listesindekilere ‘Seçimlere girin 165’i geçin’ diyebilirdi. Onun listesi gibi çıkınca eski hesaplaşmalar ön plana çıktı ve karşısında çok güçlü bir blok oluştu. O nedenle de seçimler karşı tarafın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı.”

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 11

Bir başka kaynağım ise Kerkez’in Yargıtay Başkanlığı görevine geldikten sonra dairelerde imza attığı icraatın çok tepki çektiğini anımsatarak, “Bu kadar çok can yakarsan sonuç böyle olur” dedi.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 12

Yargıtay’da sosyal demokrat, muhafazakâr ve milliyetçi gruplaşmalar olduğu herkesin malumu. Ancak divan ve kurul seçimlerinde gördüğüm şey şu:

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 13

Başkan Kerkez, Başkan seçildikten sonraki uygulamalarıyla çektiği tepkiyle bütün bu farklı grupların bir araya gelmesini sağlamış.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 14

Seçimleri kaybedince de Yargıtay’ın yönetim organlarında çok ciddi bir güç kaybı yaşamış.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 15

Artık almak isteyeceği her karar için yönetim organlarını ikna etmesi gerekecek.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 16

Şimdi asıl soru şu:

Peki bu gelişmenin ülkedeki hukuk devletinin yeniden tesisine bir faydası olacak mı?

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 17

Dilerim olur. Belki seçimlerdeki başarı, Yargıtay üyelerine kendi güçlerini anımsatır ve yüksek mahkeme siyasi baskılardan daha az etkilenir.

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Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti - Resim: 18

(Bir de dip not: Bölge İdare Mahkemesi’nin CHP’ye butlan atadığına dair karar Yargıtay 3. Dairesi’nde. 3. Dairede, Başkan Kerkez ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bazı üyeler etkili. O nedenle Yargıtay’ın BAM kararını bozmama ihtimali yüksek.)

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