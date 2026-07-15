Yargıtay'da butlan hareketliliği: Başkanın listeleri kaybetti, dengeler değişti

“Yargıtay Başkanı yanlış yaptı. Liste çıkaracağına listesindekilere ‘Seçimlere girin 165’i geçin’ diyebilirdi. Onun listesi gibi çıkınca eski hesaplaşmalar ön plana çıktı ve karşısında çok güçlü bir blok oluştu. O nedenle de seçimler karşı tarafın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı.”