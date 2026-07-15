Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026)

Altını Frenleyen 3 Büyük Gelişme: Trump, Petrol ve FED

Haftanın yeni işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan bu ani geri çekilmenin arkasında küresel ölçekte birbirini tetikleyen üç kritik gelişme bulunuyor:

Trump'ın İran Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni güne başlarken İran’a yönelik yaptığı sert açıklamalar Ortadoğu’daki jeopolitik tansiyonu tırmandırdı. Bu gerginlik piyasalarda risk iştahını baskılarken altın fiyatlarında kâr satışlarını beraberinde getirdi.

Petrol Fiyatlarında Yükseliş

Bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan ani yükseliş, küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikleyerek altın üzerinde baskı oluşturdu.



FED'in Sürpriz "Faiz Artışı" Sinyali

En kritik baskı unsurlarından biri ise FED yetkililerinden geldi. Yetkililer, ABD enflasyonunun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda bankanın yeni bir faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini verdi.

Peki 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte veriler...