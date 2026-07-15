Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026)

ABD enflasyon verileriyle zirveyi gören altın fiyatları yeniden şekilleniyor. 15 Temmuz Çarşamba yeni işlem gününde güne düşüşle başlayan ONS altın dünkü tarihi zirvesinin ardından 4.029 dolara gerilerken, gram altın ise serbest piyasada geri çekildi. İşte güncel altın fiyatları...

Kaynak: Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026) - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran çıkışı, yükselen petrol fiyatları ve FED'in masadaki faiz artışı tehdidi güvenli limanda sert bir fren etkisi yarattı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026) - Resim: 2

Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Önceki gün açıklanan ABD enflasyon verileriyle yönünü yukarı çeviren değerli metaller, yeni işlem gününün sabahında jeopolitik gelişmelerin gölgesinde kaldı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026) - Resim: 3

Altını Frenleyen 3 Büyük Gelişme: Trump, Petrol ve FED

Haftanın yeni işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan bu ani geri çekilmenin arkasında küresel ölçekte birbirini tetikleyen üç kritik gelişme bulunuyor:

Trump'ın İran Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni güne başlarken İran’a yönelik yaptığı sert açıklamalar Ortadoğu’daki jeopolitik tansiyonu tırmandırdı. Bu gerginlik piyasalarda risk iştahını baskılarken altın fiyatlarında kâr satışlarını beraberinde getirdi.

Petrol Fiyatlarında Yükseliş

Bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan ani yükseliş, küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikleyerek altın üzerinde baskı oluşturdu.


FED'in Sürpriz "Faiz Artışı" Sinyali

En kritik baskı unsurlarından biri ise FED yetkililerinden geldi. Yetkililer, ABD enflasyonunun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda bankanın yeni bir faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini verdi.

Peki 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte veriler...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.099,80 TL

Gram altın satış fiyatı:6.100,69 TL

KAPALI ÇARŞI GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Kapalı Çarşı gram altın alış fiyatı:6.047 TL

Kapalı Çarşı gram altın satış fiyatı:6.119 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:9.917,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:10.013,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026) - Resim: 6

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (Dolar) fiyatı:4.033,27

Ons altın satış (Dolar)) fiyatı:4.033,91

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026) - Resim: 7

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım Altın Alış: 19.808,00 TL

Yarım Altın Satış: 19.943,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026) - Resim: 8

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam Altın Alış: 38.875,83 TL

Tam Altın Satış: 39.652,41 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026) - Resim: 9

ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ata Altın Alış: 40.090,70 TL

Ata Altın Satış: 41.112,01 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Temmuz 2026) - Resim: 10

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