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Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KİRALAMA BEDELİ 3 MİLYON STERLİN

Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya göre Burnley'e futbolcunun geçici transferi için 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödenecek. Anlaşmada ayrıca şarta bağlı 22,5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu da yer aldı.

MAAŞI BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüp, Lesley Ugochukwu'ya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin Euro net garanti ücret ödeyecek.

UGOCHUKWU KİMDİR?

26 Mart 2004'te Fransa'nın Rennes kentinde dünyaya gelen Lesley Ugochukwu, futbola Rennes altyapısında başladı. Güçlü fiziği, 1.90 metrelik boyu ve atletik yapısıyla dikkat çeken Fransız orta saha, 2021 yılında A takıma yükselerek profesyonel kariyerine adım attı.

Ligue 1'deki başarılı performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Ugochukwu, 2023 yazında Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz ekibinde forma giydikten sonra Southampton'da kiralık olarak görev yapan genç futbolcu, son olarak Burnley formasıyla Premier Lig'de mücadele etti.

Fransa'nın alt yaş milli takımlarında düzenli olarak görev alan 22 yaşındaki oyuncu, Nijerya kökenli bir aileden geliyor. Kariyerinde Rennes formasıyla 60, Chelsea'de 15, Southampton'da 31 ve Burnley'de 35 resmi maça çıkan Ugochukwu, geride kalan sezonda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Savunma yönünün yanı sıra oyun kurulumundaki başarısıyla da öne çıkan genç orta saha; top kazanma becerisi, baskı altında doğru pas tercihleri yapabilmesi ve iki ceza sahası arasında yüksek tempoda oynayabilmesiyle modern futbolun aranan "6-8 numara" profilleri arasında gösteriliyor. Avrupa'nın üst düzey liglerinde edindiği tecrübeyle Galatasaray'ın orta sahasına dinamizm ve fiziksel güç katması bekleniyor.