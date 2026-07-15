Altın piyasası kalıcı bir yükseliş trendi yakalamakta zorlansa da küresel pazarda son bir yıllık süreçte en çok kazandıran yatırım araçlarının başında gelmeyi başardı. Ons altın fiyatları 4.000 dolar seviyesinin üzerinde yatay bir seyir izlerken, altın madenciliği yapan şirketlerin hisselerindeki güçlü yükseliş dikkat çekiyor.
ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altın 2027’de bu seviyede olacak
Altın piyasasında istikrarlı yükseliş arayışı sürerken, altın madeni hisseleri son 12 ayda S&P 500 endeksini geride bırakarak rekor seviyede kazanç sağladı. Uzmanlar, yüksek enflasyon ve Fed faiz beklentilerine rağmen altın fiyatları için uzun vadeli tahminlerin güçlü kalmaya devam ettiğini belirttiKaynak: Dış Haberler Servisi
Değerli metaller portföy yönetimi şirketi ABD merkezli VanEck'in yöneticisi Imaru Casanova tarafından paylaşılan son analiz raporuna göre, altın fiyatları Temmuz 2025'teki 3.300 dolar seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 22 oranında değer kazandı.
Aynı dönemde, geniş emtia sektörü yüzde 26 artış kaydederken, altın madenciliği hisselerinde yaşanan yüzde 46'lık yükseliş dikkat çekti. Böylece madencilik sektörü, hisse senedi piyasalarının göstergesi kabul edilen S&P 500 endeksinin yüzde 22'lik getirisini ikiye katlamış oldu.
Piyasalarda yüksek enflasyon baskısı nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım olasılıkları gündemdeki yerini koruyor. Bu durum, aracı kurumların yıl sonu altın fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etmelerine neden olsa da analistler uzun vadeli görünüm konusunda iyimserliğini koruyor.
Sektördeki konsensüs tahminleri; altın fiyatlarının 2026 ve 2027 yılları için ortalama 4.700 dolar, 2028 ve 2029 yılları için ise 4.000 doların üzerinde kalacağına işaret ediyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Casanova, şu ifadeleri kullandı:
"Kısa vadeli fiyat dalgalanmaları yatırımcılarda baskı oluştursa da resmin bütününe odaklanmak gerekiyor. Jeopolitik gerilimler, Orta Doğu’daki çatışmaların küresel ekonomiye etkileri ve enflasyon endişeleri, yatırımcıları risk analizlerini yeniden yapmaya zorlayacaktır."
Açıklanan son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, enerji fiyatlarında yaşanan gerileme enflasyon baskısını hafifletti. Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,4 düşerken, yıllık manşet enflasyon yüzde 4,2’den yüzde 3,5’e geriledi. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9 seviyesinden yüzde 2,6’ya çekildi.
Enflasyondaki bu yavaşlama, piyasaların faiz artışı beklentilerini de yumuşatıyor. CME FedWatch verilerine göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında sıkılaştırma adımı atma ihtimali şu an yarı yarıya görülüyor.
Enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi ise altın için destekleyici bir zemin hazırlıyor. Uzmanlar, faizlerin uzun süre yüksek tutulduğu senaryolarda bile reel faizlerin gerileyeceğini, bunun da güvenli liman arayan portföyler için altını güçlü bir alternatif kılacağını belirtiyor.
Altın hisselerinin, mevcut fiziki altın fiyatlarına kıyasla oldukça düşük değerlemelerle işlem gördüğünü belirten Casanova, madencilik sektörünün finansal olarak son derece sağlıklı olduğunu vurguladı.
Ons altının 2026 yılında ortalama 4.700 dolar seviyesinden işlem gördüğünü hatırlatan uzman, sektördeki sürdürülebilir üretim maliyetlerinin ons başına 2.000 doların altında kalacağını öngörüyor. Bu durum, altın fiyatı 4.000 dolara gerilese dahi şirketlerin yüksek kâr marjlarını korumasını, temettü ödemelerini sürdürmesini ve hisse geri alımları ile büyümeyi finanse etmesini kolaylaştırıyor.