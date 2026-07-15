ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altın 2027’de bu seviyede olacak

Enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi ise altın için destekleyici bir zemin hazırlıyor. Uzmanlar, faizlerin uzun süre yüksek tutulduğu senaryolarda bile reel faizlerin gerileyeceğini, bunun da güvenli liman arayan portföyler için altını güçlü bir alternatif kılacağını belirtiyor.