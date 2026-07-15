Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaz sezonunun en çok konuşulan tarım ürünü bamya oldu. Pazar tezgahlarında tavan yapan fiyatlar tüketicinin dikkatini çekerken, üreticinin ise yüzünü güldürdü.
'Yeşil altının' kilosu 300 TL'ye çıktı: 'Sayesinde cebimiz para gördü'
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son dönemlerin en büyük tarımsal kazanç kapılarından biri haline gelen bamya fiyatları adeta uçuşa geçti. 8 dekar alanda üretim yapan çiftçi Mustafa Göksu, tarlasından topladığı bamyaların kilosunun pazarda 200 ila 300 TL arasında alıcı bulduğunu açıkladı.Kaynak: İHA
İlçeye bağlı Hisar köyünde çiftçilik yapan 59 yaşındaki Mustafa Göksu, bamyaya olan talebin son yıllarda hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu belirtti.
"Bamya Sayesinde Cebimiz Para Gördü"
Haftanın 4 günü farklı semt pazarlarında tezgah açtığını kaydeden üretici Mustafa Göksu, bu yılki bol yağışların bamya tarlalarına ilaç gibi geldiğini söyledi. Göksu, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle aktardı:
"Son yıllarda düzenli olarak bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar çok şükür bol oldu, bu da doğrudan verime yansıdı. Şu anda pazarda kilosunu kalitesine göre 200 ile 300 lira arasında satıyoruz.
Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarlarına gidiyorum. Ürünümüz çok tutuluyor ve hızla tükeniyor. Bamya sayesinde cebimiz nihayet para gördü."
Fiyatı Neden Bu Kadar Yüksek? İşte Bamyanın Sağlığa 5 Faydası
Bamyanın kilogram fiyatının 300 TL'ye kadar çıkması sadece az üretilmesinden değil, aynı zamanda tam bir eczane deposu olmasından kaynaklanıyor. Uzmanların "düzenli tüketin" uyarısı yaptığı bamyanın öne çıkan sağlık faydaları şunlardır:
1. Sindirim Sistemini Jet Hızıyla Çalıştırır: İçerisinde yüksek oranda lif barındıran bamya, bağırsak tembelliğini giderir. Kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırarak sindirimi kolaylaştırır.
2. Doğal Şeker Dengeleyicidir: Bamya, glikoz emilimini azaltarak kan şekerinin aniden yükselmesini engeller. Diyabet (şeker) hastaları için adeta doğal bir ilaçtır
3. Kalp ve Damar Sağlığını Korur
İçerdiği yüksek lif ve antioksidanlar sayesinde kandaki kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürerek damar tıkanıklığı riskini azaltır.
4. Bağışıklık Sistemine Kalkan Olur
C vitamini açısından oldukça zengin olan yeşil bamya, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır ve hücre yenilenmesini destekler.
5. Göz Sağlığı İçin Birebirdir
İçeriğindeki A vitamini ve beta-karoten sayesinde göz yapısını korur, ilerleyen yaşlarda oluşabilecek katarakt ve sarı nokta hastalığı riskini en aza indirir.