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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerin ardından Haluk Levent’in de arasında olduğu 19 kişi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLEN İSİMLER





Tutuklamaya sevk edilen isimler şunlar; Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak Şüphelilerden; Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri adli kontrol tedbiri ile hakimliğe sevk edilirken Esin Günay ise ev hapsi adli kontrol tedbiri ile sevk edildi.