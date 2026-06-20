Yaz sezonunun açılması ve tatil arayışlarının hız kazanmasıyla birlikte, devre mülk ve uzun süreli devre tatil sözleşmelerindeki usulsüzlükler yeniden zirve yaptı. Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi, kaleme aldığı kritik uyarı yazısında, bu tür sözleşmelerin büyük bir bölümünün tüketicinin serbest iradesini tamamen felç eden, serbest seçme özgürlüğünü zorlayan psikolojik satış modelleriyle kurulduğunu açıkladı. Lüks otel daveti, sayfiye yeri gezisi veya ücretsiz tanıtım organizasyonu adı altında ağırlanan vatandaşlar, imza atılana kadar güler yüzle, imzadan sonra ise sert bir iletişim tarzıyla karşı karşıya kalıyor.

"BEN OYUNA GELMEM DEMEYİN: HAKEM HEYETİ BAŞKANI BİLE İMZALADI!"

Satış ekiplerinin yürüttüğü profesyonel manipülasyonun boyutunu çarpıcı bir örnekle gözler önüne seren Nesih Tanrıverdi, tüketicilerin aşırı özgüvenden kaçınması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

"Kendisini son derece bilinçli gören ve hiçbir belgeye imza atmayacağını düşünerek tanıtım toplantısına katılan bir tüketici hakem heyeti başkanı bile, günün sonunda o psikolojik baskıya dayanamayarak sözleşme imzalayıp geri döndü. Bu olay, satış ekiplerinin ne kadar profesyonel ve agresif hareket ettiğini gösteren en net kanıttır. Bu nedenle yalnızca 'ben dikkat ederim' düşüncesi yeterli olamaz. Tüketici, imza atmadan önce kendisine verilen her belgeyi saniye saniye incelemeli ve asla acele karar vermemelidir."

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU YOKSA 14 GÜNLÜK SÜRE İŞLEMEZ

Sözleşme tuzağını kökünden bozan en önemli yasal kalkanın "Ön Bilgilendirme Formu" olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, tüketicilerin hak kayıplarını engelleyecek şu yasal detayları paylaştı:

"Devre mülk ve uzun süreli tatil sözleşmeleri imzalanmadan en az bir gün önce, tüketiciye yönetmelikte yer alan bilgileri içeren ön bilgilendirme formunun verilmesi zorunludur. Bu formun verilmediği veya eksik verildiği durumlarda tüketici, cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı kalmaz. Ayrıca, sözleşmede tüketicinin cayma hakkı bulunduğuna dair açık bir bilgi maddesi yoksa, yine 14 günlük süre sınırı ortadan kalkar; ancak bu hak her durumda sınırsız değildir ve belirli şartlarda iki yıl sonunda tamamen sona erer. En kritik ayrıntı ise şudur: Tüketici, devre mülk ya da devre tatil konusu yeri bizzat görmemişse cayma süresi işlemeye başlamaz. Süre, yerin bizzat görüldüğü günden itibaren başlar."

TAPU YOKSA SÖZLEŞME GEÇERSİZ: PARAYI KURTARMANIN YOLLARI

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi, sahte projelerle nitelikli dolandırıcılık yapan firmaların "devre mülk sattık" yalanını da hukuki zeminde çürüttü. Tanrıverdi, devre mülk satışında resmi satışın, yani tapu devrinin mülkiyet hukuku açısından zorunlu olduğunu, tapu devri yapılmadan imzalattırılan düz sözleşmelerin kurulmuş sayılmasının tartışmalı olduğunu ve tüketicinin bu durumlarda sözleşmeyle bağlı sayılmayarak parasını geri isteyebileceğini belirtti. Tüketicilerin mağduriyet anında uyuşmazlık bedeli 186 bin liranın altındaysa Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarın üzerindeyse Tüketici Mahkemelerine başvurması gerektiğini aktaran Tanrıverdi, sadece dava açmanın yetmeyeceğini, yasaya aykırı işlem yapan bu uyanık işletmelerin idari yaptırım uygulanması amacıyla Ticaret Bakanlığı’na da şikayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

TÜKETİCİNİN İMZA ATMADAN ÖNCE YANINDA TAŞIYACAĞI KONTROL LİSTESİ:

Tanıtım toplantılarında ve lüks otel davetlerinde asla acele edip anında karar vermeyin.

Sözleşme masasına oturmadan en az bir gün önce Ön Bilgilendirme Formu isteyin.

İmzaladığınız, alt alta dizilmiş her belgenin ıslak imzalı bir nüshasını mutlaka alın.

Sözleşmenin üzerine atılan tarihi satıcılara bırakmayın, kendi el yazınızla atın.

"Devre mülk" aldığınız iddia ediliyorsa, adınıza resmi tapu devri yapılıp yapılmadığına bakın.

Hak kaybı ve haksız kesinti durumunda 186 bin TL sınırına göre yasal mercilere koşun.