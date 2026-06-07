Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi, kamu idarelerinin üzerindeki devasa dava yükünü hafifletmeyi amaçlarken, mülk sahipleri ve mirasçıları için adeta bir devrin kapanması anlamına geliyor. On yıllardır çözülemeyen tapu ve mülkiyet tartışmalarına devlet eliyle son nokta konuluyor.
Tapu sahiplerine kötü haber: Mülkiyet hakkında yeni dönem
AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu yeni yasa teklifiyle, 1956 yılından önce kamulaştırma yapılmadan yol, okul, hastane, karakol gibi kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olan tüm taşınmazlar geçmişe dönük olarak resmiyet kazanacak ve "kamulaştırılmış" sayılacak. İşte detaylar..Derleyen: Züleyha Öncü
Mülkiyet Hakkı Devri Tamamen Kapanıyor
Yeni Şafak’ın haberine göre, hazırlanan kanun teklifi uyarınca 1956 yılından önce kamulaştırma işlemleri resmi olarak tamamlanmamış ancak fiilen devletin kullanımına girmiş arazilerin hukuki statüsü tamamen değiştiriliyor.
Geçmişe Dönük Kamulaştırma
1956 öncesinde kamu hizmetine girmiş yol, okul, hastane ve karakol gibi alanlar yasal olarak geçmişe dönük şekilde kamulaştırılmış kabul edilecek.
Talep Hakkı Yok
Taşınmazın asıl sahipleri veya sonraki nesil mirasçıları, bu araziler üzerinde yeniden mülkiyet hakkı iddia edemeyecek ve tapu iadesi isteyemeyecek.
Vatandaşa Sadece "O Günün" Rayiç Bedeli Verilecek
Mülkiyet hakkı tamamen ortadan kalkan vatandaşlar için tek bir yasal kapı açık bırakıldı: Taşınmazın kamu hizmetine ayrıldığı tarihteki rayiç bedeli.
Vatandaşlar arazinin bugünkü güncel değerini değil, sadece onlarca yıl önceki tahsis tarihindeki değerini talep etmek için başvuru yapabilecek. Düzenleme, on yıllara yayılan tapu ve bedel davalarını tek kalemde bitirmeyi hedeflerken, kamu idarelerinin kullandığı bu alanların devlet adına tescil işlemlerinin hızlandırılmasını içeriyor.
Süren Davalar Reddedilecek, Masraflar Maktu Olacak
Yasa teklifinde yer alan en radikal maddelerden biri de halihazırda mahkemelerde devam eden süreçleri kapsıyor:
Davalar Düşüyor
Düzenlemeyle birlikte, 1963 sonrasında açılan veya halen mahkemelerde görülmekte olan bedel ve mülkiyet talepli tüm davaların reddedilmesi öngörülüyor.
Harç ve Vekalet Düzenlemesi
Bu taşınmazların ilgili kamu idareleri adına doğrudan tescil edilmesi sağlanırken, dava süreçlerinde ortaya çıkan harç ve vekalet ücretlerinin de maktu (sabit) olarak uygulanması kararlaştırılacak.
Kimler Doğrudan Etkilenecek?
Yasa teklifinin temel muhatapları, tapu kayıtlarında arazisi hala kendi veya büyükleri adına kayıtlı görünmesine rağmen, üzerinde yıllardır devletin kurumları bulunan vatandaşlar olacak.
Geçmişte "kamulaştırmasız el atma" gerekçesiyle tazminat davası açan ya da açmayı planlayan mirasçılar da alınan bu kararlardan doğrudan etkilenecek.
Düzenleme yasalaştığında, kamu ile vatandaş arasında bir veya iki nesildir devam eden mülkiyet anlaşmazlıklarının devlet lehine çözülmesi planlanıyor.