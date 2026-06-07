Tapu sahiplerine kötü haber: Mülkiyet hakkında yeni dönem

Geçmişe Dönük Kamulaştırma

1956 öncesinde kamu hizmetine girmiş yol, okul, hastane ve karakol gibi alanlar yasal olarak geçmişe dönük şekilde kamulaştırılmış kabul edilecek.



Talep Hakkı Yok

Taşınmazın asıl sahipleri veya sonraki nesil mirasçıları, bu araziler üzerinde yeniden mülkiyet hakkı iddia edemeyecek ve tapu iadesi isteyemeyecek.