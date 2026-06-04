Devlet İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satışında önemli bir düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme kapsamında kamuya ait taşınmazların taksitle satılabilmesinin önü açılırken, ödeme koşulları ve teminat uygulamalarına ilişkin ayrıntılar da netleştirildi.
Belediye mülklerinde taksitli satış dönemi
Devlet İhale Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satışında taksitli ödeme imkanı getirildi. Yeni dönemde peşinat, faiz, tapu devri ve teminat şartlarına ilişkin tüm detaylar netleşti. İşte merak edilenler…
Buna göre, taşınmaz satışlarında taksitli ödeme seçeneğinin kullanılabilmesi için bu hususun ihale ilanında önceden yer alması gerekecek. İhaleyi kazanan alıcının talep etmesi halinde satış bedeli taksitler halinde ödenebilecek.
PEŞİNAT EN AZ YÜZDE 25 OLACAK
Yeni düzenleme kapsamında satış bedelinin en az yüzde 25'inin peşin olarak ödenmesi zorunlu tutuldu. Kalan tutar ise en fazla iki yıl içerisinde ve en çok 12 taksitte tahsil edilebilecek. Taksitli ödeme tercih edilen satışlarda kanuni faiz uygulanacak.
Ödeme planı, taksit sayısı ve diğer ödeme şartları ihale ilanında açık şekilde belirtilecek. Böylece ihaleye katılacak kişiler ödeme koşullarını önceden öğrenebilecek.
TAPU DEVRİ ŞARTLARI BELİRLENDİ
Düzenleme, tapu devri konusunda da yeni hükümler içeriyor. Alıcının banka teminat mektubu sunması veya idare lehine ipotek tesis etmesi halinde taşınmazın tapu devri satışın ardından hemen gerçekleştirilebilecek.
Ancak gerekli teminatın sağlanamaması veya ipotek tesis edilmemesi durumunda tapu devri, tüm taksitlerin eksiksiz ödenmesinin ardından yapılacak.
GECİKEN TAKSİTLERE FAİZ UYGULANACAK
Taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde idareler alacaklarını güvence altına almak amacıyla banka teminat mektubunu veya tesis edilen ipoteği nakde çevirebilecek. Ayrıca geciken taksitler için gecikme faizi uygulanacak.
Düzenlemeyle birlikte ihalelerde alınacak geçici teminat oranı da yeniden belirlendi. Buna göre taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde 3'ü ile yüzde 30'u arasında geçici teminat alınabilecek.
Yeni uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olacak. Düzenlemenin, yerel yönetimlere ait taşınmaz satışlarında ödeme kolaylığı sağlayarak satış süreçlerini hızlandırması bekleniyor.