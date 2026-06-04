Belediye mülklerinde taksitli satış dönemi

PEŞİNAT EN AZ YÜZDE 25 OLACAK

Yeni düzenleme kapsamında satış bedelinin en az yüzde 25'inin peşin olarak ödenmesi zorunlu tutuldu. Kalan tutar ise en fazla iki yıl içerisinde ve en çok 12 taksitte tahsil edilebilecek. Taksitli ödeme tercih edilen satışlarda kanuni faiz uygulanacak.