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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık ile sahtecilik riskinden korunması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin emniyetli bir ortamda yapılması amacıyla hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin önemli bir yönetmelik değişikliğine gitti.

EŞ ZAMANLI EL DEĞİŞTİRME AMAÇLANIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 29 Nisan 2026 tarihinde yapılan düzenlemeye dikkat çekildi.

Söz konusu değişiklikle taşınmaz satışlarında ödemenin nakit, havale veya EFT ile yapılması durumunda satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yürütülmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

ZORUNLU UYGULAMA 1 ARALIK 2026'YA ERTELENDİ

Sistemin entegrasyonu için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile bankalar arasındaki teknik çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, zorunlu başlama tarihinin ertelendiği bildirildi. Bakanlık kararın gerekçesini şu ifadelerle duyurdu:

"Sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, ilgili paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla yapılacak Yönetmelik değişikliğiyle sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır."

SİSTEME ÖZEL ENTEGRATÖR BELİRLENECEK

Açıklamada ayrıca, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımının ve teknik altyapı kurulumunun kolaylaştırılması, hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de düzenleme yapıldığı aktarıldı. Banka altyapılarının tamamlanmasının hemen ardından zorunlu tarihten önce sisteme yönelik bir pilot uygulamanın devreye alınacağı kaydedildi.