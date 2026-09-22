Tapu ve noter işlemleri tamamen iptal olabilir: Miras paylaşımında kritik detay

''Bu açıklamalara göre mirasın önemli bir bölümü Jülide Kural'a bırakılmış. Ancak burada şu ayrımı yapmak gerekir: Bir mal varlığı unsurunun vasiyetnamede bir kişiye bırakılmış olması, mirasın bütün borçlardan arındırılmış şekilde devredileceği anlamına gelmez. Öncelikle terekenin aktifleri ve pasifleri tespit edilmeli, borçlar ve varsa diğer hukuki yükümlülükler dikkate alınmalıdır. Taşınmazlar bakımından tapu kayıtları, mülkiyet oranları ve varsa üçüncü kişilerin hakları incelenir. Telif haklarında ise miras bırakanın sahip olduğu mali haklar, sözleşmeler, kullanım yetkileri ve ilgili fikri mülkiyet hükümleri ayrıca değerlendirilmelidir."