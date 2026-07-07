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Kaynak: Haber Merkezi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında hazırlanan ve 263 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalarda bulundu.

Ailesinin ve Bolu halkının başını eğdirecek hiçbir eylemde bulunmadığını savunan Özcan, bugüne kadar aldığı hiçbir kararla kendisine, ailesine ya da yakın çevresine menfaat sağlamadığını belirtti.

Özcan, "Vicdanım rahat, alnım açık. Veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

"BU İDDİANAME DEĞİL, İTİRAFNAMEDİR"

Paylaştığı görsellerde iddianamenin tutarsız olduğunu savunan Özcan, savcılığın "1 Ocak 2021 ile 9 Haziran 2026 tarihleri arasındaki belediyenin tüm işlerini inceleyin, suçları bulun ve bana bildirin" anlayışıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Bu yaklaşımın dosyanın zayıflığını gösterdiğini iddia eden Özcan, "Savcılık benim mahkûmiyetim için elindeki dosyanın yeterli olmadığını biliyor. '6,5 yılı tek tek inceleyin, suç bulun' demiş. Bu iddianame değil, itirafnamedir." değerlendirmesinde bulundu.

"KÜÇÜK ESNAFTAN 1 KURUŞ İSTEMEDİK"

Hakkındaki suçlamalara konu edilen vakfa da değinen Özcan, vakfın küçük esnaftan para toplamak amacıyla kurulmadığını savundu.

"Biz bu vakfı küçük esnaftan para alalım diye kurmadık. Küçük esnafın çocuğuna destek olmak için kurduk. Küçük esnaftan 1 kuruş para istemedik. Bu vakfı dar gelirli insanların çocuklarına sahip çıkalım diye kurduk." ifadelerini kullandı.

"BU SUÇLAMAYLA KARŞINIZDA OLMAKTAN UTANIYORUM"

İddianamenin en zayıf noktasının vakfa ilişkin suçlama olduğunu öne süren Özcan, "Ben bu suçlamayla karşınızda olmaktan utanıyorum. Eğer bundan dolayı bana dava açılıyorsa, Türkiye'de hakkında dava açılmayan tek bir idareci bile kalmaz." sözleriyle iddianameye tepki gösterdi.