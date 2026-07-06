Bolu Belediyesine yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Tanju Özcan'ın suçlandığı 6 iddiayla ilgili tek tek açıklama yaptı.

CHP'li Günaydın'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"SİNCAN'DA TUTULMASI BİR YARGILAMA İHMALİDİR"

"28 Şubat tarihinde gözaltına alınmıştı. 4 ayı geride bıraktık. Bolu Belediye Başkanı ikameti, ailesi Bolu'da olan bir insan gözaltı ve tutukluluk sonrası neden Sincan'da tutuluyor. Yüzlerce sayfa iddianamenin hazırlanması için avukatlarına yük oluştururken, memleketi yerine 180 km ötede Sincan'da tutulması bir yargılama ihmalidir diye değerlendiriyoruz.

"BU KADAR GÜVENLİK ÖNLEMİNE NE GEREK VAR"

Arkamızda 3 tane bariyer seti var. Basın mensuplarına soruyorum. Bir tek güvenlik sorunu var mı? Bir tek taşkınlık yapan var mı? Bu kadar günvelik önlemine ve görevlisine ne gerek var.

Sabah avukatların ve yurttaşların girişlerine sınırlama getirildi. Vekaletnamesi olan avukatlar alındı. Bunlar doğru uygulamalar değil. Uzun yıllara dayalı bir ceza hukuku pratiği olan bir avukat olarak bunları söylüyorum.

"TANJU ÖZCAN 6 KONU İLE SUÇLANIYOR"

Tanju Özcan 6 konu ile suçlanıyor. Tutuklanmasını gerektirecek, tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir durum var mı?

Kurban bağışı alınmış. Kurbanlar kesilememiş. Kurban bağışları sahiplerine iade edilmiş. Burada suç olan ne? Valilikten izin alınmadığı için yapılamış. Bundan dolayı Tanju Özcan yargılanıyor.

İkincisi kadın hastanesi yapmak için ihale kazanmış bir firma belediyenin şirketinden beton almak istiyor, beton fiyatında anlaşamıyorlar. İddiaya göre Tanju Özcan 'sana inşaatı yaptırmam demiş' Şu anda o firma kadın doğum hastanesinin inşaatını sürdürüyor. İddiane nerede, gerçeklik nedere?

Üçüncüsü market ve iltikap meselesi. Burada 3 harfli marketlerden onların reklamı yapılması için para alınıyor. Bu parayla öğrencilere burs veriliyor. Şikayetçi olan yok. Sorun ne?

"ZORLAYARAK MI SUÇ ÜRETECEKSİNİZ?"

İktidarın trolleri diyor ki 'O kadar para toplanmış yüzde 10-15'i burs verilmiş' Evet BOLSEV'in engellilere, yoksullara yardım ederek bir huzur evi yapıyor. Sözleşme çerçevesinde toplanan paralar kamu yararına kullanılıyor. Nerede şuç var. Zorlayarak mı suç üreteceksiniz.

"TANJU ÖZCAN BULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Bir ruhsat değişikliği meselesi var. Ruhsat yasal engele takılıyor. Aracı ile iltibata geçiyor. Aracının Tanju Özcan ile bir ilişki yok. Belediyeye ya da başka birine giren bir para da yok. Tanju Özcan bulaştırılmaya çalışılıyor.

"HAK EDİŞLERDE BİR SORUN YOK"

Cumhuriyet Parkı'nı yapmış vatandaş. Hak edişlerini alamış. Sözü edilen bağış sonrası hak edilişte bir sorun yok.

Bir müteahhit proje yapıyor. Projeye ruhsat alamıyor. İnşaat dere yatağına yaptırmak istiyor. DSİ'den ruhsat alamıyor. Bende ruhsat alamamakta da haklı. Hepsi bu. 6 ayrı konunun özeti budur. Bolu'da bir olağanüstü durum yaratılmaya çalışılıyor. Siyaseti meydanlar halkın rızasını yaparak yapacaksınız."