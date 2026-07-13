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Kaynak: DHA

Bolu’da sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle hakkında dava açılan Tanju Özcan hakkında karar çıktı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, başkanlık dönemindeki bazı uygulamaları nedeniyle hakkında “Nefret ve Ayrımcılık” suçundan dava açılan Özcan’ın karar duruşması Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SIĞINMACILARA YÖNELİK KARARLARI NEDENİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Tanju Özcan’ın belediye başkanlığı döneminde kentte yaşayan sığınmacılara yönelik bazı uygulamaları gündeme gelmişti.

Özcan’ın; belediye tarafından verilen ayni ve nakdi yardımları durdurduğu, su ücretlerine yönelik zam kararı aldığı, nikah ücretleriyle ilgili düzenleme yaptığı belirtilmiş, bu kararlar nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

“SUÇ UNSURU OLUŞMADI” DİYEREK BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan Tanju Özcan, hakkındaki mütalaanın eksik olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Özcan, “Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen eylemler icra hareketi oluşturmadığından ve yine kendi irademle vazgeçtiğim için suç unsuru oluşmadığı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda Tanju Özcan’ın “Nefret ve Ayrımcılık” suçundan beraatine karar verdi.

Öte yandan Tanju Özcan’ın, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında yargılandığı dosyadaki hukuki sürecinin devam ettiği ve tutukluluk halinin sürdüğü belirtildi.