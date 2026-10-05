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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti’nin Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, fon kriziyle ilgili iddialarla gündeme geldi. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 30 Eylül’de yaptığı sosyal medya paylaşımında Mustafa Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında mal varlığına tedbir kararı uygulandığını açıkladı.

Hayati Yazıcı ise oğlunun adının fon soruşturmasında geçmesi üzerine yaptığı açıklamada, Mustafa Yazıcı’nın ticari eylem ve işlemlerinin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu belirterek, “Zerre kuşkum yok” dedi.

“HAYATİ YAZICI’YA NE BUYURULUR?”

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, “Uğraşacak başka iş mi bulamadınız?” başlıklı yazısında Hayati Yazıcı hakkında gündeme gelen iddialara değindi.

Altınok, “Fon soruşturmasında oğlunun adı geçen Hayati Yazıcı’ya ne buyurulur?” ifadelerini kullandı. Yazıcı’nın, oğlunun işlerinin “legal ve ahlaki olduğuna kefilim” açıklamasını hatırlatan Altınok, bu nedenle söz konusu iddialara ilişkin soru sormanın hakları olduğunu belirtti.

Sabah yazarı Altınok yazısında, Hayati Yazıcı’nın oğlunun varlık yönetim şirketinin bulunduğuna ilişkin gazetelerde yer alan haberlere de değindi. Yazıcı’nın açıklamalarına atıfta bulunan Altınok, “sormak hakkımız” dedi.

“YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Sabah yazarı, yazısında fon soruşturmasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, “Hukuk, iddiaları soruşturuyor. Neticeyi göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yazısında soruşturmanın siyasi çevreler açısından da tartışıldığını belirten Altınok, fondan milyarlarca liranın yurt dışına kaçırıldığı iddialarına değinerek, soruşturma kapsamında farklı siyasi çevrelerden isimlerin de gündeme geldiğini söyledi.

Melih Altınok, yazısının sonunda soruşturmayla ilgili sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, eşi İlyas Kaya ile birlikte “Özata Denizcilik” hisselerine 163 milyon TL yatırım yaptığı, nisan ayında gerçekleştirilen bu yatırımın ardından çiftin eylül ayı itibarıyla 2 milyar 200 milyon TL’nin üzerinde para çektiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye’de gündeme gelen fon skandalının ardından kısa sürede 2 milyar TL’nin üzerinde kazanç sağladığı öne sürülen Kaya, gelen tepkilerin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliği görevlerinden istifa etti. Savcılık kararıyla Kaya ve eşinin mal varlıklarına da tedbir konuldu.