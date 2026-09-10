Kuyucak köyünde meydana geldi. Mehmet Ali Ergönül'e ait evin ardiye kısmındaki tandırda, dün gündüz yufka ekmek yapılırken yakılan ocak ateşi söndürülmedi. Rüzgarın da etkisiyle sıçrayan kıvılcımlar çevredeki kuru otları tutuşturdu.
Büyüyen alevlerin 2 katlı evi sarması üzerine durum fark edildi. Köy halkının ilk müdahaleyi yaptığı yangının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine yangın mahalline Bağkonak, Kuyucak, Yalvaç itfaiye ekipleri ile orman işletme arazözleri sevk edildi.
2 saatlik çalışmanın sonucunda alevler söndürülürken, 2 katlı ev oturulamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.