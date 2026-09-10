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Kaynak: DHA

Orhantepe Mahallesi, Saraylar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki markette çıktı. Edinilen bilgiye göre market kapalı olduğu sırada çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm marketi sardı.

Alevler binanın dış cephesine de sirayet etmesi üzerine panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Binada oturanlarda ekipler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken market kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.