Kaza, gece saatlerinde Belek Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. O.A.'nın (43) kullandığı 07 T 2557 plakalı taksi ile Kubat Amanbekov'un kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Burada sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede bisiklet sürücüsü Amanbekov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası taksi şoförü O.A. polis tarafından gözaltına alınırken, Kubat Amanbekov'un cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kubat Amanbekov'un ilçedeki 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.