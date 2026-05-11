Kaza, Cumartesi akşam saatlerinde Önerler Mahallesi İstanbul yolu üzeri Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İki aracın karıştığı trafik kazasına müdahale eden polis ekipleri, yol güvenliği için önlem aldı. Bu sırada geri hareket eden S.A. idaresindeki otomobil, trafik güvenliğini sağlayan polis memuru E.A.'ya çarptı.

Yaralanan polis memuru E.A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü S.A. ifadesi için karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.