Manifest adlı müzik grubunun konserlerindeki sahne performansları ve dans figürleri nedeniyle hakkında başlatılan hukuki soruşturmalar ile menajeri Tolga Akış'ın müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı.

“BEN UTANIYORUM”

Manifest grubuna dair yakın zamanda türban taktığı görüntülerle gündem olan ve cezaevine girip tahliye edilen Murat Övüç’ten eleştiri geldi. Grubun çocuklara kötü örnek olduğunu ifade eden Övünç, “Çocuklara biraz da iyi örnek olmamız lazım. Herkes manifest eteği giyiyor. Bizim sitede de görüyorum, kız daha 11 yaşında. Çok affedersiniz, çok özür dilerim yani... Ortada her şey. Ben utanıyorum hani böyle bir yapıyorum. Özeniyor evlatlar. Yeni nesil maalesef ki onlar gibi olmak istiyor. Herkesin elinde mikrofon, "Ben şu kızım, ben Manifest'in şu kızıyım” dedi.

“Yani bana göre çok kötü bir örnek. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti, laik bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, İslami şartlarımızda...” diyen Övünç, arz ve talep meselesi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ya Sinemciğim, diyorlar ki bu arz ve talep meselesi. Tabii ki arz ve talep çocuklara ayırıyorsan bu çok kötü bir durum. Ve orada aileler o çocukları götürüyorlar. Çocuklar meselesi. Eğer bir konserin bir bölümünü sen 15, 16, 13 yaşındaki o kızlara özeniyor. İşte Manifest bitti böyle. Başlarında bunların menajeri de yakaladılar işin nihayetinde. Adamın neleri çıktı.”

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, başörtüsü takarak çektiği ve pırlanta yüzüğünü gösterdiği bir video nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.