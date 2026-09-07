Yeniçağ Gazetesi
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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam

Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret zammı için yeni hesaplamalar başladı. Yeni OVP’de açıklanan enflasyon tahminleriyle birlikte olası zam oranları yeniden değerlendirilirken, mevcut ücret üzerinden yapılan hesaplarda dikkat çeken yeni rakamlar ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 1

Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında uygulanacak asgari ücrete çevrilirken, yeni OVP ile birlikte zam hesabında dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı.

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Mevcut asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda farklı zam oranlarına göre yeni tutarlar şekillenirken, masadaki en yüksek senaryoda rakam 36 bin TL sınırına dayanıyor.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 3

YENİ OVP SONRASI HESAPLAR YENİDEN YAPILDI

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için hesaplamalar, yeni Orta Vadeli Program'ın açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 4

Yeni OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, 2027 yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 21 olarak açıklandı.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 5

Bu veriler, çalışanların yeni yılda alacağı ücret için yapılacak değerlendirmelerde önemli başlıklardan biri olacak. Ancak asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında olduğu gibi doğrudan belirli bir enflasyon oranına endekslenmiyor.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 6

Asgari ücrette karar; enflasyonun yanı sıra çalışanların geçim koşulları, ekonomik görünüm ve işverenlerin maliyetleri gibi birçok unsur dikkate alınarak veriliyor.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 7

ZAM ORANINA GÖRE RAKAMLAR DEĞİŞİYOR

Halihazırda 28.075,50 TL olan net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalar, zam oranına göre önemli farklar ortaya koyuyor.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 8

Yüzde 20'lik bir artış uygulanması halinde net asgari ücret yaklaşık 33.690 TL seviyesine çıkıyor.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 9

Yüzde 25 zam senaryosunda rakam yaklaşık 35.094 TL olurken, yüzde 30'luk artışta net asgari ücret yaklaşık 36.498 TL'ye yükseliyor.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 10

Böylece yüzde 30'luk zam senaryosu gerçekleşirse asgari ücretin 36 bin TL sınırını aşması gündeme gelecek.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 11

GEÇMİŞ YILLARDAKİ ZAMLAR DA HESAPLAMADA ETKİLİ

Yeni asgari ücret için yapılan değerlendirmelerde geçmiş yıllardaki uygulamalar da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 12

2025 yılı asgari ücreti belirlenirken 2024 yılında gerçekleşen yüzde 44,38'lik enflasyon ile 2025 yılı için açıklanan yüzde 21'lik enflasyon tahmini dikkate alınmış ve net ücret yüzde 30 zamla 22.104 TL olmuştu.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 13

2026 yılında ise 2025'te gerçekleşen yüzde 30,89'luk enflasyon ile 2026 yılı için yüzde 16 olarak açıklanan tahmin değerlendirilmişti. Bunun sonucunda asgari ücret yüzde 27,01 artırılarak 28.075,50 TL olarak belirlenmişti.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 14

Bu nedenle yeni dönemde OVP'deki yüzde 21'lik enflasyon hedefinin yanı sıra olası refah payının da zam oranında belirleyici olması bekleniyor.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 15

GÖZLER ARALIK AYINDA

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için nihai karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilecek.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 16

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun aralık ayında görüşmelere başlaması bekleniyor. Masada yalnızca OVP'deki hedefler değil, yılın son aylarında açıklanacak enflasyon verileri de olacak.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 17

Özellikle enflasyonun yıl sonunda ulaşacağı seviyenin ve çalışanların alım gücündeki değişimin görüşmelerde önemli bir başlık olması bekleniyor.

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Asgari ücret hesabı değişti: İşte masadaki yeni rakam - Resim: 18

Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2027 yılı asgari ücretinin aralık ayının son haftasında açıklanması ve yeni tutarın 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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