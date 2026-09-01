Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, televizyon yayınları ve sosyal medyada yer alan bazı içeriklerin gençlerin ahlaki gelişimini tehdit ettiğini belirterek yetkilileri göreve davet etti.

Özellikle "Manifest", "Mantra" ve "Aura" gibi gruplara ve akımlara dikkat çeken Müjdeci, bu yapıların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin derinlemesine sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Sanatçı kimliğinin arkasına sığınılarak serseriliğin ve ahlaksızlığın gençlere bir moda gibi sunulduğunu ifade eden Müjdeci, bedenin bir obje olarak sergilendiği bu anlayışın toplumun gelenek, görenek ve temel değerleriyle asla bağdaşmadığını savundu.

‘ÜLKENİN GELECEĞİNİ HEDEF ALIYOR’

Geçmiş dönemlerdeki sanat anlayışı ile günümüzdeki tabloyu kıyaslayan Müjdeci, eskiden sanatçıların "ozan ve arif" kimlikleriyle toplumun dertlerine tercüman olduğunu ve ürettikleri eserlerin milletin özüne dokunduğunu hatırlattı. Günümüzde ise Anadolu irfanı, edep ve adap gibi kavramların yozlaştırıldığını belirten Müjdeci, sanata toplumsal değerleri aşındırmak yerine bu değerleri yüceltme misyonunun düşmesi gerektiğinin altını çizdi. Kendisinin de iki çocuk babası olduğunu hatırlatan Müjdeci, bu yozlaşmanın yalnızca bugünün gençliğini değil, doğrudan ülkenin geleceğini hedef aldığını ifade etti.

BAKANLIĞA MANİFEST ÇAĞRISI

Sürecin kontrol altına alınması ve gençlerin zararlı içeriklerden korunması adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na doğrudan seslenen Müjdeci, çözüm merciinin yetkililer olduğunu vurguladı. Sosyal mecralarda ve ekranlarda toplumun mayasını bozan, ahlaksızlığı yayan ve sanat adı altında teşhircilik yapan kişilere karşı somut adımlar atılması gerektiğini talep etti. Yeniden Refah Partisi olarak aile yapısını ve gençleri koruma altına alacak her türlü düzenlemenin arkasında olduklarını belirten Müjdeci, milletin öz değerleriyle barışık bir sanat anlayışının inşa edilmesini istediklerini sözlerine ekledi.