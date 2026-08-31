Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından grubun gerçekleştirdiği ilk konsere İzmir'de yoğun katılım oldu.
Manifest gözyaşlarıyla veda etti
Son dönemde adından sıkça söz ettiren Manifest, İzmir'deki konserinin finalinde duygusal anlar yaşadı. Grubun üyeleri, sahneden gözyaşlarıyla ayrılırken hayranlarıyla el sallayarak vedalaştı.Kaynak: Haber Merkezi
İzmir Kültürpark'taki etkinlikte yaklaşık 30 bin kişi buluştu. Konser öncesinde alana giriş yapmak isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar dikkat çekerken, etkinlik boyunca konser alanındaki kalabalık da gözlerden kaçmadı.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Konserin sona ermesiyle birlikte Manifest üyeleri sahnede duygusal dakikalar geçirdi.
Gözyaşlarını tutamayan grup üyeleri, kendilerini yalnız bırakmayan dinleyicilere el sallayarak sahneden ayrıldı.
İzmir'deki konserin Manifest'in 2026 yılında Türkiye'de vereceği son konser olduğu öne sürüldü.
Grubun, uluslararası projeleri kapsamında önümüzdeki dönemde çalışmalarını bir süre yurt dışında sürdüreceği öğrenildi.
Manifest'in Türkiye ile olan çalışmalarını ve bağlarını koruyacağı, ilerleyen süreçte yeniden konser organizasyonları gerçekleştireceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Tolga Akış ifadesinden sonra müstehcenlik suçundan tutuklanmasına karar verildi.