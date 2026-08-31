Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Manifest gözyaşlarıyla veda etti

Manifest gözyaşlarıyla veda etti

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Manifest, İzmir'deki konserinin finalinde duygusal anlar yaşadı. Grubun üyeleri, sahneden gözyaşlarıyla ayrılırken hayranlarıyla el sallayarak vedalaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Manifest gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 1

Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından grubun gerçekleştirdiği ilk konsere İzmir'de yoğun katılım oldu.

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Manifest gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 2

İzmir Kültürpark'taki etkinlikte yaklaşık 30 bin kişi buluştu. Konser öncesinde alana giriş yapmak isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar dikkat çekerken, etkinlik boyunca konser alanındaki kalabalık da gözlerden kaçmadı.

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Manifest gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 3

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Konserin sona ermesiyle birlikte Manifest üyeleri sahnede duygusal dakikalar geçirdi.

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Manifest gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 4

Gözyaşlarını tutamayan grup üyeleri, kendilerini yalnız bırakmayan dinleyicilere el sallayarak sahneden ayrıldı.

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Manifest gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 5

İzmir'deki konserin Manifest'in 2026 yılında Türkiye'de vereceği son konser olduğu öne sürüldü.

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Manifest gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 6

Grubun, uluslararası projeleri kapsamında önümüzdeki dönemde çalışmalarını bir süre yurt dışında sürdüreceği öğrenildi.

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Manifest gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 7

Manifest'in Türkiye ile olan çalışmalarını ve bağlarını koruyacağı, ilerleyen süreçte yeniden konser organizasyonları gerçekleştireceği belirtildi.

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Manifest gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 8

NE OLMUŞTU?

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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Manifest gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 9

Tolga Akış ifadesinden sonra müstehcenlik suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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