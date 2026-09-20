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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, gazeteci Cem Küçük'e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın para trafiğine ilişkin KOM tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu'nda dikkat çeken tespitlere yer verildi.

Sarıkaya'nın Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen bankacılık ham para verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince analiz edildi.

HESAPLARDA 236 MİLYON TL'Yİ AŞAN HAREKET

Rapora göre Sarıkaya'nın 2017-2026 döneminde hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış gerçekleşti.

Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin TL'yi aştığı belirlendi. İşlemlerin büyük bölümünün Garanti Bankası hesapları üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 TL'lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Raporda bu işlemlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte olduğu değerlendirilerek “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” ifadesine yer verildi.

Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamda değerlendirilen tutarın 106 milyon 524 bin 970 TL olduğu belirtildi. Raporda söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

KRİPTO PARA TRAFİĞİ 49 MİLYON TL'YE YAKLAŞTI

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de kripto para hareketleri oldu. Sarıkaya'nın hesabına Paribu Teknoloji A.Ş.'den 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL geldiği tespit edildi. KOM, bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi.

Aynı platforma Sarıkaya'nın hesaplarından 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildiği belirlendi. Böylece yalnızca Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin TL olduğu kaydedildi.

KIBRIS'TAKİ OTELLERE MİLYONLUK TRANSFER

Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ilişkin para hareketleri de yer aldı. Rapora göre Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildi.

Merit Kıbrıs Turizm Limited'den Sarıkaya'nın hesabına tek işlemde 420 bin TL geldiği, aynı şirkete daha sonra 100'er bin TL'lik 5 ayrı işlemle toplam 500 bin TL gönderildiği tespit edildi.

Dosyadaki değerlendirmelerde Grand Sapphire Resort ve Merit Otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.

SERDAR ÖZYURT BAĞLANTILI 5,5 MİLYON TL'LİK TRANSFER

Raporda ayrıca Serdar Özyurt ve bağlantılı kişi ve şirketlerle Sarıkaya arasındaki para hareketleri de incelendi. KOM analizine göre Serdar Özyurt'un şahsi hesabından Sarıkaya'ya 64 işlemde toplam 4 milyon 541 bin 100 TL gönderildi.

Özyurt'un sahibi olduğu belirtilen BMZ Defence Savunma Sanayi A.Ş.'den 90 bin TL, Özyurt Silah Sanayi A.Ş.'den 40 bin TL, eşi Nezahat Özyurt'tan 440 bin TL ve kardeşi İhsan Özyurt'tan 435 bin TL aktarıldığı kaydedildi.

Rapora göre Özyurt, şirketleri ve aile fertleriyle ilişkilendirilen toplam 98 işlemde Sarıkaya'ya aktarılan para 5 milyon 546 bin 100 TL'ye ulaştı.

EŞİNİN ŞİRKETLERİNDE 560 MİLYON TL'LİK HAREKET

KOM incelemesinin bir başka bölümünde Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin banka hesapları ele alındı.

Rapora göre bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 TL para girişi, 221 milyon 503 bin 879 TL para çıkışı gerçekleşti. Toplam banka hareketinin 560 milyon 822 bin TL olduğu belirtildi.

KOM, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Raporda şirket hakkında uzman bilirkişilerce ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.

RAPORDA “GAZETECİLİK GELİRİYLE BAĞDAŞMIYOR” DEĞERLENDİRMESİ

Mali Veri İnceleme Raporu'nun sonuç bölümünde, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı.

KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve “gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı” değerlendirmesine yer verildi.

Raporda ayrıca çalışmanın MASAK'tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu ve kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle kaydedildi.