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Kaynak: Haber Merkezi

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alınarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

MEKKE, TAİF, CİDDE İÇİN "TEHLİKE" UYARISI

Açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Mekke, Taif, Cidde için "tehlike" uyarısında bulunuldu.

Vatandaşlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, yetkililerin talimatlarına uymaları ve kalabalık oluşturmaktan kaçınmaları ve herhangi bir olay anından görüntü kaydı yapmamaları istendi.

Açıklamada uyarının hangi tehlikeye ilişkin olduğuna dair herhangi bilgi olmaması dikkat çekti.