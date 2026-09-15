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Trendyol Süper Lig kapsamında 7 ile 16. haftalar arasındaki maç takvimi resmi olarak duyuruldu. Trabzonspor-Beşiktaş düellosu 19 Ekim Pazartesi, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 26 Ekim Pazartesi, ve Beşiktaş- Galatasaray karşılaşması ise otuz Kasım Pazartesi tarihlerinde oynanacak.

TFF açıklamasıyla Fenerbahçe-Galatasaray, Trabzonspor-Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının kesin tarihleri netleşti. 8. haftada Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 19 Ekim Pazartesi oynanacak. Fenerbahçe- Galatasaray 26 Ekim Pazartesi, Beşiktaş-Galatasaray 30 Kasım Pazartesi ve Fenerbahçe Trabzonspor ise 13 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek.