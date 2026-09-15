Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 54 yıllık şirket tutunamadı: Mahkeme 3 Türk firmanın iflasına karar verdi

54 yıllık şirket tutunamadı: Mahkeme 3 Türk firmanın iflasına karar verdi

Finansal darboğazı aşmak için konkordato talep eden 54 yıllık Amper Elektrik ve grup şirketleri için mahkemeden kötü haber geldi. İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, üç şirketin ayrı ayrı iflasına karar verdi.

Kaynak: Diğer
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54 yıllık şirket tutunamadı: Mahkeme 3 Türk firmanın iflasına karar verdi - Resim: 1

Mali krizle mücadele etmek amacıyla konkordato ilan eden ve alacaklılarına ödeme planı sunarak finansal durumunu düzeltmeye çalışan köklü şirketlerin mücadelesi iflas kararıyla sonuçlandı.

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54 yıllık şirket tutunamadı: Mahkeme 3 Türk firmanın iflasına karar verdi - Resim: 2

İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, elektrik sektöründe yarım asrı geride bırakan dev markalar için nihayi kararını açıkladı.

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54 yıllık şirket tutunamadı: Mahkeme 3 Türk firmanın iflasına karar verdi - Resim: 3

ÜÇ ŞİRKET İÇİN AYRI AYRI İFLAS KARARI

Mahkeme, 54 yıl önce kurulan Amper Elektrik İnşaat Ve Sanayi Anonim Şirketi, Forend Elektrik Malzemeleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Protart Elektrik Ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ayrı ayrı iflaslarına karar verdi.

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54 yıllık şirket tutunamadı: Mahkeme 3 Türk firmanın iflasına karar verdi - Resim: 4

TEDBİRLER VE KOMİSER HEYETİ GÖREVİ KALDIRILDI

Kararla birlikte, şirketler lehine daha önce verilen kesin mühletten doğan tüm ihtiyati tedbir kararları hüküm tarihi olan 10 Eylül 2026 itibarıyla kaldırıldı.

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54 yıllık şirket tutunamadı: Mahkeme 3 Türk firmanın iflasına karar verdi - Resim: 5

Mahkeme ayrıca konkordato komiser heyetinin görevinin de yine aynı tarih itibarıyla sonlandırılmasına hükmetti.

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54 yıllık şirket tutunamadı: Mahkeme 3 Türk firmanın iflasına karar verdi - Resim: 6

Öte yandan mahkeme, şirketin yönetim kurulu üyelerinden Harutyun Serj Sırmabıyıkoğlu'nun iflasa tabi kişilerden olmaması sebebiyle bu kişi yönünden açılan davanın reddine karar verdi.

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54 yıllık şirket tutunamadı: Mahkeme 3 Türk firmanın iflasına karar verdi - Resim: 7
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