54 yıllık şirket tutunamadı: Mahkeme 3 Türk firmanın iflasına karar verdi

ÜÇ ŞİRKET İÇİN AYRI AYRI İFLAS KARARI

Mahkeme, 54 yıl önce kurulan Amper Elektrik İnşaat Ve Sanayi Anonim Şirketi, Forend Elektrik Malzemeleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Protart Elektrik Ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ayrı ayrı iflaslarına karar verdi.