Megakent İstanbul'da sürücülerin trafik çilesi bitmiyor. Şehrin anlık yoğunluk haritasına göre trafik seviyesi yüzde 62 bandına oturmuş durumda. Haritadaki kırmızı ve bordo renkli alanlar, sürücülerin ciddi zaman kayıpları yaşadığı darboğazları gözler önüne seriyor.
İstanbul'da trafik kilitlendi (15 Eylül 2026)
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine ulaşırken, her iki yakada da ana arterlerde araçlar durma noktasına geldi. Özellikle sabah saatlerinde D-100 (E-5) karayolu ve TEM otoyolu üzerindeki kilit ilçelerde sürücüler zor anlar yaşıyor.Gülsüm Hülya Sundu
Avrupa Yakası'nda özellikle D-100 karayolu ve TEM bağlantı yollarında trafik adeta felç olmuş durumda. Haritada en dikkat çeken kırmızı noktalardan biri TEM Otoyolu'nun Başakşehir-Bağcılar kesişiminde yer alıyor. Mahmutbey Gişeler ve civarında trafik akışı neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Bu güzergahı kullanan sürücülerin alternatif rotaları değerlendirmesi büyük önem taşıyor.
D-100 (E-5) karayolunda Avcılar yönünden başlayarak Bakırköy, Merter ve Cevizlibağ'a kadar uzanan hatta yoğun trafik görülüyor.
Haliç Köprüsü girişleri ile Okmeydanı, Şişli ve Mecidiyeköy bağlantı yollarında ciddi bir araç yığılması yaşanıyor. Bu bölgelerde trafik adım adım ilerliyor.
D-100 karayolu üzerinde Maltepe'den Kartal'a doğru uzanan kesimde yoğunluğun sürdüğü, yer yer trafiğin kilitlendiği haritaya net bir şekilde yansıyor.
TEM otoyolunun Çamlıca gişeler ayrımı, Ataşehir ve Ümraniye bağlantı noktalarında da turuncu ve kırmızı renklerin hakim olduğu görülüyor. Bu bölgelerde de sürüş süresi normalin oldukça üzerinde.