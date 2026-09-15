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Kaynak: AA

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarma geçildiğini duyurdu.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının ve yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine değinildi.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamada, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesindeki tehlikenin sona erdiği aktarıldı.