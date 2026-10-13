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Malezya'nın Johor Bahru şehrinde seyir halindeki 2023 model bir Chery Omoda 5'in arka aksı ile tekerleklerinin şasiden ayrılması, bölgede güvenlik endişelerine yol açmıştı. Gelişme üzerine Malezya Karayolu Taşımacılığı Dairesi (JPJ) ilgili modelin tescil ve onay işlemlerini geçici olarak durdururken, üretici firmadan konuya dair ayrıntılı bilgilendirme geldi.

KAYNAK MUKAVEMETİ YETERSİZ ÇIKTI

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen olayla ilgili teknik araştırmaları aktaran yetkililer, ilgili üretim serisindeki araçların arka aks salıncak kollarındaki bazı kaynak noktalarında mukavemet eksikliği bulunduğunu bildirdi. Söz konusu üretim kusurunun, zorlu yol koşullarında aks kırılması riski oluşturduğu ifade edildi. Chery yetkilileri, bahsedilen aks tasarımına sahip modellerin imalatının daha önce sonlandırıldığını hatırlattı.

BİNLERCE ARAÇ KONTROLE ÇAĞRILDI

Şirket, yaşanan gelişmenin ardından Omoda 5 modelinin C ve H varyantlarına ait toplam 8 bin 878 adet aracı kapsayan bir geri çağırma kararı aldı. Şüpheli parçaların detaylı muayeneden geçirileceğini ve tespiti halinde ücretsiz değişim yapılacağını açıklayan Chery, mevcut satışta bulunan en güncel Omoda 5 modellerinde söz konusu riskin yer almadığını vurguladı.

Omoda 5 modelinin bölgede yaşadığı ilk aks sorunu bu değil. Nisan 2024'te de benzer bir şikayet üzerine 600 araç kontrole çağrılmıştı. Yetkililer, potansiyel risk taşıyan diğer pazarlardaki değerlendirmelerin de aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.