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Kaynak: AA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA), ABD yönetimi ile Suriye ve İsrail arasında sağlanan uzlaşmanın ardından, Suriye sınırları içerisindeki gizli bir sahada muhafaza edilen nükleer malzemeleri ülkeden tahliye etme aşamasına geldiği ileri sürüldü.

Amerikan merkezli Axios haber sitesine açıklamada bulunan ABD'li ve İsrailli kaynaklar, Şam yönetimi altındaki gizli adreste tutulan nükleer unsurların geleceğine ilişkin olarak Washington ile Tel Aviv hatlarında bir yılı aşkın süredir diplomatik temaslar gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrailli yetkililerin aktardığı iddialara göre; devrik Beşşar Esed yönetimi, El Kibar nükleer reaktör programından geriye kalan bir kısım nükleer malzemeyi "Site 99" olarak tanımlanan gizli bir tesiste depoladı. İsrail tarafının, söz konusu maddelerin alandan tahliye edilmemesi durumunda bölgeye askerî operasyon düzenleyebileceği yönünde ABD'ye ikazda bulunduğu kaydedildi.

ABD'li yetkililer ise ilgili tesiste, uranyum madeninin işlenmesiyle elde edilen ve nükleer yakıt imalatının başlangıç kademelerinde kullanılan "sarı kek" (uranyum konsantresi) ile El Kibar projesine ait farklı nükleer gereçlerin yer aldığını belirtti.

Washington yönetiminin, olası bir askerî müdahaleden kaçınması yönünde Tel Aviv'e telkinde bulunduğunu bildiren yetkililer; ABD'nin hem İsrail hem de Suriye makamlarıyla nükleer maddelerin sahadan çıkarılması konusunda anlaşmaya vardığını ve UAEA'yı da operasyonel sürece dâhil ettiğini dile getirdi.

UAEA ile Suriye arasında söz konusu materyallerin nakliyesine dair resmi sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, Ajansın sahada tahliye hazırlıklarına başladığı belirtildi.