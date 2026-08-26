Kaynak: DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisi Şerife Gezer’i öldürmesinin ardından gözaltına alınan Hakan Sayacı (51) adliyeye sevk edildi.

Sayacı emniyette verdiği ifadesinde "10 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldık. Daha sonra nişanlandığını öğrendim. O gün onu konuşmak için takip ettim. Benimle konuşmayıp kaçmaya başlayınca kendimi kaybettim. Silahla ateş ettim" dediği öğrenildi.

Soruşturmada Şerife Gezer’in 13 Ağustos’ta yolda karşılaşıp nişanlandığı için kavga ettiği Hakan Sayacı dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi. Öte yandan Şerife Gezer, topraga verildi.

Gaziosmanpaşa’da meydan gelen olayın ardından başına tabancayı dayayarak intihar etmek isterken polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan Hakan Sayacı’nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sayacı ifadesinde suçunu itiraf etti.

'10 YILLIK BİRLİKLELİĞİMİZ VARDI'

Emniyetteki ifadesinde ayakkabıcılık yaptığını belirten Hakan Sayacı, Şerife Gezer ile yaklaşık 10 yıl önce çalıştığı iş yerine yakın başka bir iş yerinde çalışırken tanıştığını söyledi. Aralarında duygusal bir ilişki yaşandığını anlatan Sayacı "10 yıl boyunca birlikte olduk. Aramız iyiydi; ancak daha sonra aramızda geçimsizlik başladı. Bu nedenle 2 yıl önce benden ayrıldı" dedi.

'NİŞANLANDIĞINI DUYUNCA ÇOK KIZDIM'

Sayacı "Yaklaşık 15 gün önce onunla tekrar karşılaştık. Nişanlandığı ve evleneceği için ona çok kızgındım. Bu nedenle aramızda sözlü tartışma yaşandı. Araya girenler kavganın büyümesini önledi. O benden şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı aldırmak için karakola şikayette bulundu." dedi.

'EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEYİP TAKİP ETTİM; KONUŞMAYINCA ATEŞ AÇTIM'

Olay günü yanına ruhsatsız silahını alarak Şerife Gezer’in evinin önüne gittiğini anlatan Hakan Sayacı "Bir süre evin önünde bekledim. Evden çıkınca takip ettim. Amacım uygun bir yer bulup konuşmaktı. Minibüse binince onun peşinden ben de bindim. Minibüste konuşmak istedim, ama beni tersleyerek araçtan indi. Ben de peşinden indim. Kaçmaya çalışıyordu. Takip ettim. Benimle konuşmadığı için çok sinirlendim, kendimi kaybettim." dediği öğrenildi.

'PİŞMANIM'

Bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini söyleyen saldırgan, "Ona doğru rastgele ateş açtım. Daha sonra kendimi öldürmek için tabancayı başıma dayadım; ancak yapamadım. Polisler gelip beni ikna etti."dedi. Poliste işlemleri tamamlanan Hasan Sayacı adliyeye sevk edildi.



Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen Şerife Gezer (41) son yolculuğuna uğurlandı. Gezer için bugün cenaze töreni düzenlendi. Kumlu Çiftlik Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şerife Gezer, Karlıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.