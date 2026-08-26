Katledilen Şerife'nin son çırpınışı: Detaylar yürekleri dağladı

Polis ekipleri silahlı saldırının ardından çevredeki bir iş yerine girerek kendisini içeriye kapatan Hakan S. ile müzakere başlatmıştı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Hakan S. kontrollü müdahale sonucu gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen Hakan S’nin 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.