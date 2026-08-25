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Kaynak: AA / DHA

Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, olayın ardından girdiği iş yerinde polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Cengiz Topel Caddesi'nde Hakan S. (51), eski kız arkadaşı Şerife G'yi (41) silahla yaraladı.

Saldırının ardından elindeki silahla bölgedeki bir iş yerine giren zanlı, burada beklemeye başladı.

"Kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan zanlının, Şerife G'nin eski erkek arkadaşı olduğu ve çiftin yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Şerife G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilen şüpheli, silahını bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.