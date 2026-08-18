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Nükleer enerji şirketi Elemental Nuclear Energy ile Sandia Ulusal Laboratuvarları, süperkritik karbondioksit (sCO2) tabanlı güç üretim sistemleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza attı. Proje kapsamında tasarlanan yenilikçi sistem, kritik tesislerin şebekeden bağımsız şekilde kendi elektriğini üretmesine imkan tanıyacak.

İLK HEDEF MİKRO VERİ MERKEZLERİ VE ASKERİ TESİSLER

İş birliği doğrultusunda geliştirilen sCO2 tabanlı Brayton Çevrimi Jeneratörü, ilk aşamada 1 MWe kapasiteye sahip olacak. Elektrik üretiminde doğal gaz ile atık ısıdan faydalanabilecek biçimde tasarlanan sistem, aynı zamanda kullanıldığı tesislerde soğutma işlevi de üstlenecek. İlk jeneratörün küçük modüler veri merkezleri ile askeri tesislerde kullanılması planlanırken; Elemental, ilk sistemin 2027'de faaliyete geçmesini, ticari teslimatların ise 2028'de başlamasını öngörüyor.

KAPASİTE 10 MW SEVİYESİNE ÇIKARILACAK

Projenin ilerleyen safhalarında sistem kapasitesinin 10 MWe seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Daha geniş ölçekli bu jeneratör, farklı ısı kaynaklarıyla entegre olabilmenin yanı sıra Elemental'ın geliştirdiği ISTR gelişmiş nükleer reaktöründen elde edilen ısıyı da elektriğe dönüştürebilecek. 10 MW sınıfındaki sistemlerin veri merkezleri, mikro şebekeler ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyan ağır sanayi tesislerinde yaygınlaşması amaçlanıyor.

BUHAR YERİNE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT KULLANILIYOR

Teknolojinin merkezinde, karbondioksitin süperkritik fazda çalışma akışkanı olarak değerlendirildiği kapalı çevrim Brayton mimarisi yer alıyor. Belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde hem sıvı hem de gaz özellikleri gösterebilen süperkritik CO2, geleneksel termik santrallerdeki su ve buharın yerini alıyor. Yüksek basınç ve sıcaklık altında dolaştırılan CO2 genişleyerek türbini döndürüyor ve elektrik üretimi gerçekleşiyor. Ardından sıkıştırılan CO2, kapalı devre sistemde yeniden kullanılarak yüksek verimlilikle döngüyü sürdürüyor.