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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele adeta golle başladı.

Konuk ekip Alanyaspor, santranın ardından geliştirdiği atakta henüz 26. saniyede Arda Usluoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Arda Usluoğlu'nun Eyüpspor ağlarına gönderdiği top, aynı zamanda Süper Lig'de 2026-27 sezonunun şu ana kadarki en erken golü oldu.

EYÜPSPOR İLE ALANYASPOR İLK İKİ HAFTA NE YAPTI?

Karşılaşmaya puansız çıkan Eyüpspor, ligin ilk iki haftasında oynadığı iki mücadeleyi de 1-0'lık skorlarla kaybetmişti.

Alanyaspor ise sezona Gaziantep FK karşısındaki 1-1'lik beraberlikle başlamış, ardından sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltmişti.