Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele adeta golle başladı.
Konuk ekip Alanyaspor, santranın ardından geliştirdiği atakta henüz 26. saniyede Arda Usluoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
Arda Usluoğlu'nun Eyüpspor ağlarına gönderdiği top, aynı zamanda Süper Lig'de 2026-27 sezonunun şu ana kadarki en erken golü oldu.
EYÜPSPOR İLE ALANYASPOR İLK İKİ HAFTA NE YAPTI?
Karşılaşmaya puansız çıkan Eyüpspor, ligin ilk iki haftasında oynadığı iki mücadeleyi de 1-0'lık skorlarla kaybetmişti.
Alanyaspor ise sezona Gaziantep FK karşısındaki 1-1'lik beraberlikle başlamış, ardından sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltmişti.