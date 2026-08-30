ABD Donanması, Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi (LRAAM) sınıfındaki yeni füzesi AIM-424 Malice'i tanıttı.
ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi?
ABD'den yeni füze hamlesi geldi. AIM-424 Malice, ile filonun savunma gücünün artacağı, menzilin uzayacağı ve hava muharebelerinde üstünlüğün ele geçirileceği iddia ediliyor.Utku Beycan
Yeni mühimmatla; donanma ve deniz piyadelerinin harekat gücünün artırılması ve çatışmalarda beka kabiliyetinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
Sistemin, hava muharebelerindeki menzili daha ileri taşıyacağı ve geliştirilen mühimmatın, filonun savunmasını güçlendireceği iddia ediliyor.
Tasarım ile hava tehditlerine karşı erken müdahale imkanı sunulması, "ilk gören, ilk ateş eden ve ilk vuran olmanın sürdürülmesi" planlanıyor.
Yeni füze, farklı nesildeki uçaklara uyum sağlayacak. Tasarım; dördüncü, beşinci ve altıncı nesil hava araçlarında görev yapacak.
Füzenin F/A-18E/F Super Hornet platformuna entegrasyonu planlanıyor. Mühimmat, F-35C Lightning II modeline yüklenecek.
Mühimmat ayrıca geliştirilen F/A-XX platformunda da kullanılacak. Paylaşılan test görsellerinde füze detayları yer aldı.
F/A-18E Super Hornet üzerinde dört adet mühimmat görüldü. F-35C modelinin ise dahili silah yuvasına yerleştirildiği görüntülendi.
ABD Donanması mühimmatın teknik detaylarını paylaştı. Füzenin boyu 4,11 metre olarak açıklandı.
Çapı 34 santimetre olan sistemin kanat açıklığı 67 santimetreye ulaşıyor. Gövde ağırlığı ise yaklaşık 680 kilogramı buluyor.
Sistem gücünü katı yakıtlı roket motorundan alıyor. Mühimmat yüksek infilaklı parça tesirli harp başlığı taşıyor. Füzenin menzili 463 kilometrenin üzerine çıkıyor.
AIM-424 modelinin mevcut sistemleri geride bırakması bekleniyor. Yeni füze, AIM-120 AMRAAM modelini geride bırakacak. Ürün, kısa süre önce sunulan AIM-174B modelinin yeteneklerini de aşacak.
Raytheon Başkanı Phil Jasper konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Jasper, füzenin menzil ve etkinlik açısından nesiller arası bir sıçrama oluşturacağını aktardı.
Mühimmatın uçuş testleri ve geliştirme çalışmaları sürüyor. Ürünün envantere gireceği tarih henüz açıklanmadı.
ABD Donanması operasyonel güvenlik sebebiyle detaylı kabiliyetleri ve takvimi gizli tutuyor.