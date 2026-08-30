Yeniçağ Gazetesi
30 Ağustos 2026 Pazar
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Anasayfa Dünya ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi?

ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi?

ABD'den yeni füze hamlesi geldi. AIM-424 Malice, ile filonun savunma gücünün artacağı, menzilin uzayacağı ve hava muharebelerinde üstünlüğün ele geçirileceği iddia ediliyor.

Utku Beycan Utku Beycan
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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 1

ABD Donanması, Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi (LRAAM) sınıfındaki yeni füzesi AIM-424 Malice'i tanıttı.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 2

Yeni mühimmatla; donanma ve deniz piyadelerinin harekat gücünün artırılması ve çatışmalarda beka kabiliyetinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 3

Sistemin, hava muharebelerindeki menzili daha ileri taşıyacağı ve geliştirilen mühimmatın, filonun savunmasını güçlendireceği iddia ediliyor.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 4

Tasarım ile hava tehditlerine karşı erken müdahale imkanı sunulması, "ilk gören, ilk ateş eden ve ilk vuran olmanın sürdürülmesi" planlanıyor.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 5

Yeni füze, farklı nesildeki uçaklara uyum sağlayacak. Tasarım; dördüncü, beşinci ve altıncı nesil hava araçlarında görev yapacak.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 6

Füzenin F/A-18E/F Super Hornet platformuna entegrasyonu planlanıyor. Mühimmat, F-35C Lightning II modeline yüklenecek.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 7

Mühimmat ayrıca geliştirilen F/A-XX platformunda da kullanılacak. Paylaşılan test görsellerinde füze detayları yer aldı.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 8

F/A-18E Super Hornet üzerinde dört adet mühimmat görüldü. F-35C modelinin ise dahili silah yuvasına yerleştirildiği görüntülendi.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 9

ABD Donanması mühimmatın teknik detaylarını paylaştı. Füzenin boyu 4,11 metre olarak açıklandı.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 10

Çapı 34 santimetre olan sistemin kanat açıklığı 67 santimetreye ulaşıyor. Gövde ağırlığı ise yaklaşık 680 kilogramı buluyor.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 11

Sistem gücünü katı yakıtlı roket motorundan alıyor. Mühimmat yüksek infilaklı parça tesirli harp başlığı taşıyor. Füzenin menzili 463 kilometrenin üzerine çıkıyor.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 12

AIM-424 modelinin mevcut sistemleri geride bırakması bekleniyor. Yeni füze, AIM-120 AMRAAM modelini geride bırakacak. Ürün, kısa süre önce sunulan AIM-174B modelinin yeteneklerini de aşacak.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 13

Raytheon Başkanı Phil Jasper konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Jasper, füzenin menzil ve etkinlik açısından nesiller arası bir sıçrama oluşturacağını aktardı.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 14

Mühimmatın uçuş testleri ve geliştirme çalışmaları sürüyor. Ürünün envantere gireceği tarih henüz açıklanmadı.

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ABD’den yeni füze hamlesi: AIM-174 yetmedi mi? - Resim: 15

ABD Donanması operasyonel güvenlik sebebiyle detaylı kabiliyetleri ve takvimi gizli tutuyor.

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