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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

Fransız L'Équipe'in haberine göre Çorum temsilcisi, Al-Ahli ile sözleşmesi sona eren Riyad Mahrez'i kadrosuna katmak için cazip bir teklif sundu.

ÇORUM FK'DAN YÜKSEK MAAŞLI TEKLİF

Haberde, kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Cezayirli yıldızın birçok kulübün radarında bulunduğu belirtildi.

Çorum FK'nın Mahrez'i Türkiye'ye getirebilmek için yüksek maaşlı bir teklif yaptığı öne sürülürken transfer yarışındaki bir diğer takımın ise Al-Wahda olduğu aktarıldı.

23 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 44 karşılaşmaya çıkan Riyad Mahrez, 8 kez fileleri havalandırırken 15 de asist yaptı.

Cezayirli yıldız böylece sezonu 23 gole doğrudan katkıyla tamamladı.