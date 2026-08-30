Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek yasalaşan yeni düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) finansman modelinde tarihi bir değişikliğe gidildi.
SGK değişikliğe gitti, artık ücretler ödenmeyecek: Uzman isim detayları anlattı
Noyan Doğan, 2008 yılından bu yana uygulanan SGK'ya yönelik "devlet katkısı" ödemesi ağustos ayı itibarıyla resmen yürürlükten kaldırıldığını ifade ederek detayları tek tek anlattı.Gülsüm Hülya Sundu
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın köşesine taşıdığı verilere ve analizlere göre, 2008 yılından bu yana uygulanan SGK'ya yönelik "devlet katkısı" ödemesi ağustos ayı itibarıyla resmen yürürlükten kaldırıldı.
2008 yılında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu kapsamında, her bir çalışan için devletin SGK'ya mali katkı sağlaması karara bağlanmıştı.
Bu çerçevede, 18 yıl boyunca SGK'nın her ay tahsil ettiği malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve genel sağlık sigortası primlerinin yüzde 25’i oranındaki tutar, Hazine tarafından kuruma otomatik olarak ödeniyordu.
Ağustos ayı itibarıyla yasanın yürürlüğe girmesiyle bu otomatik katkı payı uygulaması sona ermiş oldu.
Sadece 2025 yılında SGK'nın prim gelirleri 4 trilyon TL'ye ulaşırken, Hazine 888.6 milyar TL devlet katkısı sağladı. Kurumun diğer gelirlerinin de 663.1 milyar TL olmasıyla, devlet katkısı dahil toplam gelir 5.9 trilyon TL'ye, toplam gider ise 5.5 trilyon TL'ye ulaştı.
Bu tabloyla SGK, son 23 yılda ilk kez açık vermeyerek 2025 yılını 35.7 milyar TL fazlayla kapattı. Ancak Hürriyet yazarı Doğan, 888.6 milyar TL'lik devlet katkısı bütçeden çıkarıldığında kurumun aslında yine ciddi bir açık verdiğine dikkat çekiyor.
Benzer bir tablo 2026 yılının ilk 5 ayında da (Ocak-Mayıs dönemi) göze çarpıyor. Bu dönemde SGK'nın prim gelirleri 2 trilyon TL olurken, Hazine 238.4 milyar TL katkıda bulundu.
Toplam gelirin 2.7 trilyon TL, toplam giderin ise 2.8 trilyon TL olduğu bu süreçte kurum 95.3 milyar TL açık verdi. Devlet katkısının olmaması durumunda bu açığın çok daha büyük boyutlara ulaşacağı vurgulanıyor.
Mevcut sistemde SGK'ya Hazine'den iki ayrı koldan destek veriliyordu. Noyan Doğan'ın aktardığına göre, 2025 yılında 888.6 milyar TL tutarındaki devlet katkısının yanı sıra, "açık finansmanı" adı altında 75 milyar TL daha bütçeden transfer edilmiş ve toplam destek 1.9 trilyon TL'yi bulmuştu.
Yeni kanunun gerekçesinde, SGK'nın gelirleri ile giderlerini karşılamasının esas olduğu; açık oluşması halinde nakit açığının kapatılması için merkezi bütçeden kaynak transferi yapılacağı belirtildi. Bu doğrultuda "devlet katkısı" ve "açık finansmanı" şeklindeki ikili yapı sadeleştirilerek tek kaleme düşürüldü.
Düzenlemenin günlük hayata, işverenlere ve çalışanlara doğrudan olumsuz bir yansıması olmayacak. Alınan bu karar, işverenlerin ödeyeceği SGK primlerinde veya çalışanların maaşlarından yapılan prim kesintilerinde herhangi bir artışa ya da değişikliğe yol açmayacak.
Ancak ağustos ayından itibaren otomatik yüzde 25'lik katkı gelmeyeceği için, kağıt üzerinde SGK'nın açığı eskiye kıyasla çok daha yüksek çıkacak. Ortaya çıkan bu devasa nakit açığı, "açık finansmanı" adı altında doğrudan merkezi bütçeden kaynak aktarılarak kapatılmaya devam edilecek.