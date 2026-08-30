SGK değişikliğe gitti, artık ücretler ödenmeyecek: Uzman isim detayları anlattı

Sadece 2025 yılında SGK'nın prim gelirleri 4 trilyon TL'ye ulaşırken, Hazine 888.6 milyar TL devlet katkısı sağladı. Kurumun diğer gelirlerinin de 663.1 milyar TL olmasıyla, devlet katkısı dahil toplam gelir 5.9 trilyon TL'ye, toplam gider ise 5.5 trilyon TL'ye ulaştı.