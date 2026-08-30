Dev banka UBS altında rakam verdi: 2027’de ulaşacağı seviyeyi açıkladı (30 Ağustos 2026)

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin de cazip fırsatlar sunabileceğini ifade eden UBS stratejistleri, mevcut piyasa koşullarında dengeli bir portföy içerisinde orta tek haneli (yüzde 4-6 seviyelerinde) bir altın tahsisinin korunmasını uygun bir yaklaşım olarak değerlendiriyor.